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TOBB Yazılım Meclis Başkanlığına Ertan Barut yeniden seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi, yeni dönem çalışmalarına başlamak üzere, 30 Nisan 2025’te TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci’nin başkanlığında TOBB İkiz Kuleler’de toplandı.​

Haber Merkezi
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TOBB Yazılım Meclis Başkanlığına Ertan Barut yeniden seçildi
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Açılışta konuşan Büyüksimitci, sektör meclislerinin yapısı hakkında bilgi verdi. Sektörün gelişmesine ışık tutacak konuların Meclis üyelerince belirlendiğini hatırlatarak, yeni katılan üyeleriyle Meclisin daha da zenginleşeceğine, çalışmaların hız kazanacağına inandığını ifade etti. Başkanlık Divanına bu zamana kadar ki emekleri ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Yazılım Meclis Başkanlığı görevini yeniden Ertan Barut üstlenecek

Sonrasında; yeni dönem Meclis Başkanlık Divanının seçiminin yapıldığı toplantıda Meclis Başkanlığına; oybirliğiyle önceki dönem Meclis Başkanlığını yürüten GLOBALNET İnternet Teknolojileri ve Yazılım Tic.Ltd.Şti. Genel Müdürü Ertan Barut yeniden seçildi. Meclis Başkan Yardımcılığına ise SANLAB Simülasyon Araştırma Geliştirme San.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kükrek oybirliğiyle seçildi.

Meclis Başkanı Ertan Barut; kendisine gösterdikleri güven nedeniyle Meclis Üyelerine teşekkür ettikten sonra; işletmeciler, sanayiciler ve sektörün önde gelen sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla işbirliği içinde, sektörün sorunlarını ortak paydada belirleyip, Meclisimiz çatısı altında çözüme kavuşturacaklarına inandığını belirtti.

 Meclis Başkanı, Meclis gündemi ve yeni döneme dair gerçekleştirecekleri faaliyetlere yönelik kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

 Toplantı, Meclis üyelerinin sektörel değerlendirmelerinin akabinde dilek ve temenniler ile sonlandı.

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