  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Bolat, BAE’de iş insanlarıyla buluştu
Takip Et

Bakan Bolat, BAE’de iş insanlarıyla buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nde iş insanlarıyla bir araya geldi. Bolat "İkili ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımları artırma konusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Bolat, BAE’de iş insanlarıyla buluştu
Takip Et

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed Al Zeyoudi ile birlikte iki ülkenin iş insanlarının katılımıyla toplantı düzenlediklerini aktardı.

Söz konusu toplantıda firmaların ortak projelerde yer alması ve ortaklıklarını güçlendirme noktasında atılabilecek adımları ve başta üçüncü ülkelerde işbirliği olmak üzere yeni işbirliği alanlarını ele aldıklarını belirten Bolat, "Toplantıda iş insanlarının talep ve beklentilerini dinledik, istişarelerde bulunduk. İkili ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımları artırma konusunda kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Türk İş Konseyi toplantısı düzenlendi

Bolat, ayrıca, Abu Dabi'de gerçekleştirilen Dünya Türk İş Konseyi toplantısına da katılarak, BAE'de faaliyet yürüten iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Türkiye'nin BAE ile ticaret ve yatırım ilişkilerinde yaşanan sorunları ele alarak firma temsilcilerinin önerilerini dinlediklerini, BAE ile ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmenin yollarını değerlendirdiklerini aktaran Bolat, "Türk iş dünyasının uluslararası başarıları yurt dışında önemli bir Türk iş dünyası ağının oluşması ve Türk diasporasının güçlenmesine katkı sağlarken, Ticaret Bakanlığı olarak vermiş olduğumuz desteklerle iş insanlarımız ve girişimcilerimizin yurt dışı faaliyetlerinde de yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi. 

Trump: Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağızTrump: Her ülkeyle adil ve iyi anlaşmalar yapacağızKüresel Ekonomi

 

New York borsası günü karışık seyirle kapattıNew York borsası günü karışık seyirle kapattıBorsa Haberleri

 

Ekonomi
GAGİAD/Konukoğlu: Büyük ölçekli işler için ortaklık kültürü gelişmeli
Büyük ölçekli işler için ortaklık kültürü gelişmeli
Muhalefetten uyarı: İklim Kanunu değil piyasa odaklı düzenleme olmuş
İklim Kanunu değil piyasa odaklı düzenleme olmuş
Küresel çalkantıya karşı direniş!
Küresel çalkantıya karşı direniş!
Yabancıya özel yatırım hukuku!
Yabancıya özel yatırım hukuku!
Rant kavgalarını doğuran ve demokrasiyi sınırlayan ekonomideki kamusal vesayettir
Rant kavgalarını doğuran ve demokrasiyi sınırlayan ekonomideki kamusal vesayettir
Avrupa’nın dijital egemenliğini sağlayacak
Avrupa’nın dijital egemenliğini sağlayacak