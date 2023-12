‘Gençler’ lobisini kullanacak ihracata yeni strateji katacak

İmam GÜNEŞ / İSTANBUL



Bünyesinde 45 yaş altı 410 aktif, tüzük gereği 45 yaşını aşmaları nedeniyle 500’ü aşkın da onursal olmak üzere bine yakın üye ile faaliyet gösteren Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), yeni yönetimiyle yeni yapılanma hazırlığında. Yaklaşık 8 ay önce göreve gelen TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım ve yönetimi, yurt içi ve yurt dışında yeni projeleri hayata geçirerek, hem TÜGİAD’ın hem de ülkenin ihracat hacmini önemli ölçüde yukarıya taşımayı hedefliyor.

TÜGİAD’ın 450 binin üzerinde istihdam yaratan, 60 milyar dolarlık yurt içi ve yurt dışı ticaret hacmi ile Türkiye Gayrı Safi Milli Hasılası’nın yüzde 8’lik kısmını temsil eden bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, dünya çapında 100’ü aşkın ülkeye 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerinin bilgisini verdi. Türkiye’nin ilk ulusal ve tek uluslararası gençlik yapılanması olduklarını aktaran Yıldırım, “Dünya genelinde 18’den fazla ülkede temsilcilik ve İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Bursa, Eskişehir ve Ege şubeleri ile faaliyetlerini sürdürüyor. 2024 yılında bölgesel çalışmalara ağırlık vererek her bölgede bir temsilcilik oluşturacağız” diye konuştu.

Her kıtaya bir şube

Yıldırım, “Ancak, temsilcilik modelinin yürümediğini gördük ve daha kalıcı bir yapılanmaya giderek, her kıtada bir şube açmaya karar verdik. 2024 yılı sonuna kadar Balkanlarda, Çin’de ve Birleşik Krallık’ta ilk üç şubemizi açacağız. 2025'te de kalan tüm kıtalarda bir şubemiz olacak ve ülkeler arası ilişkileri o şubeler üzerinden yürüteceğiz. Çin’de güzel ilerliyoruz, Balkanlar’da çalışmalarımızı yarıladık” dedi.

“Lobi gönüllülük esasıyla yapılır”

Ticaretin gelişmesi noktasında lobi faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Yıldırım, devletin de iş insanlarından azami ölçüde faydalanması gerektiğinin altını çizdi. İş insanlarının gönüllülük esasına bağlı olarak çalışabileceğini söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti: “Bazı iş insanlarımız bulundukları ülkelerde yaptıkları başarılı işler nedeniyle hükümetler nezdinde itibar görüyorlar. Birçok genç iş insanı seve seve bu konuda çalışabilir. Sadece devletimiz ülkemizi hakkıyla temsil edebileceğine inandığı insanların arkasında olduğunu hissettirsin.”

Avrupa’daki oluşumu Türk başkan yönetecek

Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES For EUROPE) Başkanlığı yeniden Türkiye’ye geliyor. YES For EUROPE’un 10-12 Ocak Tarihleri arasında Portekiz’in Porto şehrinde yapılacak genel kurulundaki başkanlık için Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım şu an için tek aday konumunda yer alıyor. Daha önce 2020 yılında TÜGİAD adına YES For EUROPE Başkanlığına seçilen Yıldırım, seçilmesi halinde ikinci kez başkan olacak. Süreci değerlendiren Yıldırım, “Almanya, İspanya, İtalya gibi Avrupa’nın en güçlü sivil toplum organizasyonlarının da desteğini arkamıza alarak, tek aday olarak Porto’ya gidiyoruz. Çok olağandışı bir gelişme olmazsa yeniden başkanlığı ülkemize getireceğiz” dedi.

Türk şirketler büyük projeleri kaçırdı

Kur seviyesi TL girdiler ile beraber ciroları olumsuz etkilediğini ve fi nansal istikrarsızlığa yol açtığını kaydeden TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım, yurtdışındaki birçok büyük projelerde Türk fi rmalarının yeralamadığını söyledi. Yıldırım şöyle devam etti;

* Marmara Sanayi Bölgesi’nin yapılanması gündemimizdeki önem başlıklar arasında. Deprem olması halinde çok ciddi kayıplar olur. Bu bölgenin iç Anadolu’ya getirilmesi lazım. Bunun için teşvik ve desteklerin sağlanması gerekiyor.

* Türk şirketlerinin yurt dışındaki büyük projeleri alamamasındaki en büyük engel kur. Kur seviyesi TL girdiler ile beraber ciroları olumsuz etkiliyor. 2-3 yıl önce finansal yeterliliğe sahip olan fi rmalar, bugün bu yeterliliğe sahip olmadığı için bu projeleri almakta zorlanıyor. Bunu çözmek istiyoruz.

* Türk devletleri ile iş birliği konusunda hareketli bir dönem yaşıyoruz. Oradaki yapılanmamızla beraber TÜGİAD olarak ihracatımızı 500 milyon dolar ila 1 milyar dolar arasına taşımayı hedefliyoruz.

* Deprem bölgesine yapılacak yurtdışı hibe fonlarının ülkemize en üst seviyede getirilmesini hedefl iyoruz. İktisadi işletmemizi tamamladık. AB fonları ile bölgedeki şirketlerimize uygun ortaklıklar ve iş imkânları yaratmayı hedefliyoruz.