Zirai don destek ödemelerinde detaylar netleşti!

AK Parti Malatya Milletvekili ve Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu Başkanvekili Bülent Tüfenkci, zirai don nedeniyle yapılacak destek ödemelerine dair açıklamada bulundu. Tüfenkci, ödemelerin Kurban Bayramı sonrasında başlayacağını ve ağaç bazlı olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

İlk saha çalışması önümüzdeki hafta Malatya'da başlayacak

Zirai don sonrası başlatılan saha çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Tüfenkci, komisyonun ilk iki toplantısını gerçekleştirdiğini ilk saha çalışmalarına ise önümüzdeki hafta Malatya'da başlanacağını kaydetti.

Destek ödemelerine Kurban Bayramı'ndan sonra başlanacak

Zirai dondan etkilenen üreticilerin durumuna değinen Tüfenkci, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında sigortası bulunan çiftçilerin işlemlerinin farklı bir prosedürle yürütüldüğünü ifade etti. Tüfenkci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ve sigortası bulunan üreticilere yönelik desteklerin, yapılan masrafların önemli bir kısmını karşılayacak şekilde, dönüm bazında değil ağaç başı esasına göre yapılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ayrı, Komisyon çalışmaların ayrı yürütüldüğünü ifade eden Tüfenkci, destek ödemelerine Kurban Bayramı'ndan sonra başlanılmasını beklediklerini kaydetti.