Goldman Sachs'tan kritik veri için tahmin

Goldman Sachs, tarım dışı istihdamın Nisan ayında 275 bin arttığını tahmin ediyor. Geçtiğimiz ay istihdam 232 bin artmıştı. Piyasa beklentisi Nisan'da istihdamın 250 bin artığı yönünde.

Goldman Sachs yayınladığı raporda, "Nisan mevsimsel faktörlerindeki olumlu gelişmeyi ve normalin üzerindeki göçün devam eden desteğini yansıtıyor. Büyük Veri ölçümleri karışık olmakla birlikte genel olarak sağlam veya güçlü bir istihdam artışı hızına işaret etmektedir ve işten çıkarma takibimiz işten çıkarma hızının düşük olduğunu göstermeye devam etmektedir2 dedi.

Hanehalkı istihdamındaki artış ve işgücüne katılımın yüzde 62,7'de yatay seyretmesi nedeniyle işsizlik oranının azaldığını ancak yuvarlanmış bazda değişmeyerek yüzde 3,8'de kaldığını tahmin eden Goldman Sachs, Nisan ayında ortalama saatlik kazançların yüzde 0,20 arttığını tahmin ettiklerini, yıllık oranının yüzde 4,14'ten yüzde 3,95'e düşeceğini de belirtti.