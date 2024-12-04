Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: Güçlü bir ekonomi için yeni senaryolara hazır olmalıyız

Türkiye’nin global demir-çelik üreticisi Tosyalı, Tosyalı İş Ortakları Buluşması’nı, yurt içinden gelen 200’den fazla iş ortağının katılımıyla 28 Kasım-1 Aralık 2024 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirdi. “Her Koşulda Verimlilik Her Adımda Sürdürülebilirlik” mottosuyla düzenlenen buluşmada Tosyalı ile ilgili güncel gelişmeler iş ortaklarıyla paylaşıldı. Fuat Tosyalı, “Dünya son 5 yılda, önce pandeminin sonra da jeopolitik gerginliklerin etkisiyle küresel ekonomide dengelerin değişmeye başladığı bir süreçten geçiyor. Bunlara yaşlanan nüfus, iklim krizi, makro ekonomik dengesizlikler, küreselleşmeye bakışta olan değişimler ve yapay zeka ile birlikte ileri teknolojideki gelişmeler gibi genel eğilimleri de eklediğimizde dünyanın bir dönüşüm içerisinde olduğunu rahatlıkla görüyoruz. Bu gelişmeler Türkiye ekonomisini de etkilemeye devam ediyor. Küresel ekonomideki değişimin bir yansıması olarak sanayinin çoğunda ve özellikle demir-çelik sektöründe Çin gerçeği ile yüzleşmeye devam ediyoruz. Ülke olarak bu konuda çeşitli senaryolara hazırlık yapmamız gerekiyor. Bir yandan ölçeğimizi büyütürken bir yandan da buna paralel olarak verimliliğimizi artırarak rekabetçi fiyatlara nitelikli ürünler sunabilmemiz gerekiyor” dedi.

“Çin’e bile ihracat yapıyoruz, hedefimiz dünyada ilk 20”

Yurt içinde ve yurt dışındaki değişken koşullara rağmen kararlı bir şekilde üretimi artırmak için yıl boyunca çok çalıştıklarını dile getiren Fuat Tosyalı, “Bu yıl, sadece yurt içinde yaklaşık 6 milyon ton üretim yaptık. Ayrıca, Çin’e ilk kez ihracat gerçekleştirdik. 3 kıtada 40’dan fazla tesisimiz var. Yıllık toplam 15 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahibiz. Türkiye’nin yanı sıra Cezayir, Libya, Angola, Senegal ve İspanya’da da global yatırımlarımız bulunuyor. Dünyanın en hızlı büyüyen demir-çelik şirketiyiz. 2022’de 78. sıradaydık, 2023’te 15 basamak birden yükselerek 63. sıraya yerleştik. Tabii ki bunları asla yeterli görmüyoruz. Bunun için de kendimize bir hedef koyduk; önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünyanın en büyük 20 çelik şirketinden biri olmak ve bunu muazzam bir verimlilikle başarmak” dedi.

Cezayir’de yatırımlar sürüyor

Yurt dışında, bütün Akdeniz Havzası ve Afrika’nın göz bebeği olan Tosyalı Cezayir Üretim Kompleksi’nde yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Fuat Tosyalı, “Burada geçtiğimiz yıl en yüksek teknolojiye sahip yeni bir DRI tesisi ve onun önünde 4 milyon ton/yıl kapasite ile yassı çelik üretecek haddehanelerin yapımına başlamıştık. Bu yatırımın slab üretim tesisini mayıs ayı itibarıyla faaliyete aldık. Aynı şekilde bu fazdaki ikinci DRI’ımızı da eylül ayında devreye aldık. İkinci DRI tesisi hem doğal gaz hem de küçük bir modifikasyonla %100 hidrojenle çalışabilme özelliğiyle dünyada ticari üretime başlayan ilk tesis oldu. Bu yatırımla Tosyalı Algérie aynı tesiste 5 milyon tonun üzerine çıkan DRI üretim kapasitesiyle Avrupa ve Kuzey Afrika’yı kapsayan Akdeniz havzasındaki en büyük DRI üretim kapasitesine sahip oldu. Dünya’da doğal gazla üretilen DRI’ın %8’ini Tosyalı olarak tek başına üretiyoruz, bu gerçekten muazzam bir ölçek ” dedi.