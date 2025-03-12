HAK-İŞ Başkanı Arslan: Temmuzda asgari ücret artacaksa komisyon şimdiden şekillendirilmeli

Mehmet KAYA / ANKARA

HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ ile birlikte hazırladıkları, kamuda çalışan işçilerin ücret ve sosyal haklarına yönelik çerçeve protokol önerilerindeki tekliflerinin makul olduğunu belirterek, “Bence iki konfederasyonun talebi ciddi bir çalışmanın ürünü. İşkollarındaki sendikalarımızla geniş bir çalışmanın sonucu ortaya çıktı. Bunun gerçekleşmesini temenni ediyoruz ancak müzakere sonunda nereye varırız, nasıl olur onu kestirmek bir mümkün değil. Ama biz sahici olarak bu rakamları istediğimizi; çalışanların bunda (bu tekliflerde) gerçekten çok mütevazi olduklarını söylemek istiyorum. Bu kadar zorlu şartlara rağmen işçilerin bu noktada bu rakamlara evet demiş olmasını ben büyük bir hem sorumluluk aldıklarını hem de bu konuda fedakarlık yaptıklarını düşünüyorum. Bu rakamlar bir kısım çevrelerce çok gözükebilir ama Türkiye'de birisi olarak bu rakamlar gerçekten çok değil. Hükümetimizin, kamunun bu konuya böyle bakmasını umut ediyoruz” dedi.

Asgari ücret tespit komisyonu nasıl olmalı?

Gazetecilere yönelik bir iftar veren Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevcut yapısını devam ettirmesi halinde katılmayacaklarını açıklamasını çok kıymetli ve önemli bulduğunu, TÜRK-İŞ’in kararlı olduğunu gördüğünü belirterek, “TÜRK-İŞ’in katılmayacağı bir komisyona HAK-İŞ’in katılıp-katılmayacağı sorusuna, “Biz TÜRK-İŞ’in katılmadığı bir asgari ücret tespit konusunda HAK-İŞ olarak asla yer almayacağımızı da ilan ettik. O nedenle bunun bir an evvel çözümü konusunda Hükümetin bir çalışma yapmasını, sosyal tarafları davet ederek ortak bir uzlaşmayla Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeniden şekillendirilmesi talebimizi tekrar ısrarlı olarak ifade ediyoruz” dedi.

Arslan, komisyonun yapısına yönelik düzenledikleri sempozyum sonuçlarını açıkladıktan sonra taraflara bir ortak çalışma için çağrı yapacaklarını da belirtti. Mahmut Arslan, hükümetin taraf olmadığı ya da karara etki gücünün olmadığı, işçi ve işverenin taraf olduğu ve tarafsız bir hakemin katılımıyla oluşan modelleri anlatarak beklentilerinin bu yönde bir komisyon teşekkülü olduğunu vurguladı.

Temmuz ayında asgari ücret artacak mı?

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Temmuz ayında asgari ücrette bir artış beklentileri olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtladı. Arslan, Ocak ayındaki artışın düşük kaldığını ima ederek, Temmuz ayında bir artış beklentisinin kendiliğinden doğduğunu hatırlattı. Artışa yönelik tartışmanın ötesinde, eğer bir artış yapılması gündeme gelecekse komisyonun şimdiden şekillendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Arslan şöyle konuştu:

“(Ocak ayında) Enflasyon düzeyinde bile bile asgari ücretin artmamış olması geniş bir kesimde gerçekten hayal kırıklığı yaşattı. Biz o zamanda asgari ücret belirlendiği zaman da bu düzenlemeye göre Temmuz ayında yeni bir asgari ücrete ihtiyaç olacağını söylemiştik. İki aylık enflasyonun 5,03, 2,27 artış… Önümüzdeki süreçte enflasyonun nasıl bir seyir izleyeceği Temmuz'daki asgari ücret beklentilerimizi şekillendirecektir. Biz şu anda asgari ücret tespit komisyonunun yapısını tartışıyoruz. Bu seneki asgari ücretin belirlenmesindeki beklentilerden uzak olmasını tartışıyoruz. Belki diğer konfederasyonlarla beraber asgari ücret tespit komisyonunun erken toplanması; bu toplandığı sırada da yeni bir asgari ücret komisyonunun oluşturması hususu da tartışılabilir. Açıkçası bu konuyla ilgili diğer konfederasyonlarla herhangi bir görüşmemiz olmadı.”