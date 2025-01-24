HAK-İŞ'ten gelir dengesindeki bozulma için çağrı! Arslan: Türkiye’de sosyal restorasyona ihtiyaç var

ANKARA (EKONOMİ) – Hizmet İş Sendikası ve HAK-İŞ Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan Hizmet İş Sendikası’nın kuruluşunun 47. Yılı nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi. Sendikanın Ocak istatistiklerinde de Türkiye’de en fazla üyeye sahip sendika olacağını belirterek, Türkiye’de genel olarak emek sorunlarının çözümünde örgütlülüğün ana çözüm aracı olabileceğini söyledi.

Sendikalı işyerlerinde ölümlü iş kazası yüzde 1’in altında

Mahmut Arslan, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu’da yaşanan otel yangınının çok önemli bir sorunun göstergesi olduğunu belirterek, “Bu gerçekten Türkiye'nin hak etmediği bir tablo. Bu ülkemize yapılan büyük bir haksızlık. Emekçilerin hayatlarının hiçe sayıldığı iş kazasından öte artık iş cinayetlerine dönüşen bir tabloyla karşı karşıyayız” tepkisini gösterdi. Örgütlenmenin kasıtlı olarak engellendiğini ancak sendikaların örgütlü olduğu yerlerde, ölümlü iş kazasının yüzde 1’in altında olduğunu hatırlatan Arslan, “Sendikal örgütlenmeyle üç temel ülkemiz için sorunu ortadan kaldırıyoruz. Bir, iş kazalarındaki ölüm oranları minimuma indirebiliyoruz. İki, Türkiye'de ısrarla bozulmaya devam eden gelir dağılımı adaletsizliğine toplu sözleşmelerle kısmi de olsa bir çözüm buluyoruz. Üç, kayıt dışı istihdamı ortadan kaldırıyoruz” dedi.

Kamu toplu sözleşmelerinde TÜRK-İŞ’e ortak tavır çağrısı

HAK-İŞ konfederasyonuna bağlı sendikaların, konfederasyona yetki verme sürecinin tamamlandığını ve bu yıl yapılacak görüşmelerin zorlu geçeceğini vurgulayan Mahmut Arslan, yaklaşık 700 bin işçinin bulunduğu sözleşme kapsamında, konfederasyonlarına bağlı işçi sayısının 370 bin dolayında olduğunu, toplu sözleşme sürecini TÜRK-İŞ ile birlikte yürütmek için görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Mahmut Arslan, Hizmet İş’in örgütlü olduğu belediyelerde taşeron işçiler ile belediye şirketlerinde çalışan işçilerin statü sorununun devam ettiğini belirterek, her iki sorunu gündeme taşıdıklarını kaydetti. Arslan, Van ve Diyarbakır belediyelerindeki eylemlerinin devam ettiğini hatırlatarak, her iki belediyede sonuca ulaşıncaya kadar eylemlerinin süreceğini kaydetti.

"Sosyal restorasyon ihtiyacı var"

Vergi, sosyal haklar, asgari ücret, örgütlenme başta olmak üzere emek kesiminin ciddi sorunlar içinde bulunduğunu, vergiden başlayarak emekçilerin hak kayıplarının telafi edilmesini, gelirlerinin artırılmasını isteyen Arslan, “Emeğin GSYH içindeki payı AB ortalamasında yüzde 65-70.. Bizim ülkemizde bu rakam 2023’te yüzde 25’e düştü. Dolayısıyla sistemin getirdiği bu yoksullaşma ve gelir adaletsizliği gerçekten bizi ciddi şekilde yormakta ve üzmektedir” diye konuştu.

"TÜRK-İŞ’in asgari ücretten çekilme kararını destekliyoruz"

Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın asgari ücret tespit komisyonu ve yüksek hakem kurulu yapıyı eleştirerek, komisyonda adil bir denge oluşturulmaması halinde çalışmalara katılmayacaklarının açıklamasını desteklediklerini de kaydetti. Arslan, HAK-İŞ olarak ilkesel bazda hem hakem kurulunun, hem de Asgari Ücret Tespit komisyonunun işçi ve işveren dengesiyle oluşması, bu dengeyi bozacak bir oy yapılanmasının olmaması gerektiğini söyledi.