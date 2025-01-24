Merkez faizi indirdi: Mevduat ve kredi faizleri düşüyor mu?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonda gerilemenin görülmesi ve eylül ayında Fed’in başladığı faiz indirim sürecinden bu yana konuşulan faiz indirimlerine 2024 yılının son toplantısında başladı.

26 Aralık’ta yapılan ilk faiz indirimi 250 baz puan olurken, 22 ay aradan girilen faiz indirim sürecinde 2025 yılında 8 toplantı yapılacak olması da ilgi çekti. 2025’te de faiz indirimine devam eden TCMB 23 Ocak toplantısında politika faizini 250 baz puan daha indirerek yüzde 45’e çekti.

Mevduat faizleri

Merkez Bankası'nın aralıkta yaptığı ilk faiz indirimi mevduat faizlerine yansıdı.

Kısa vadeli mevduatlarda 1 aylık ve 3 aylık mevduat faiz oranı ortalaması 20 Aralık'ta sırasıyla yüzde 55,04 ve 59,44 olurken, ikinci faiz indiriminden önceki hafta olan 17 Ocak'ta yüzde 52,72 ve 54,98’e geriledi.

6 aya kadar vadeli mevduatta faiz indirimi daha etkili oldu. 20 Aralık ile biten haftada 6 aya kadar vadeli TL mevduat faizi yüzde 53,89 olurken, 17 Ocak’ta yüzde 43,64’e geriledi.

1 yıla kadar vadeli ve 1 yıldan uzun vadeli TL mevduatlarda da 20 Aralık’ta sırasıyla yüzde 50 ve 40,73 olan faizler, 17 Ocak haftasında sırasıyla yüzde 44,34 ile 31,88’e kadar indi.

Kredi faizlerinde düşüş var mı?

İş dünyası ve ekonomistler, faiz indirimlerinin kredi faiz oranlarına da yansımasını beklerken, gerileme henüz sınırlı kaldı.

Taşıt kredilerinde oynaklıkla 20 Aralık haftasında yüzde 36,13 olan faiz oranlarının 2025’in ilk haftasında yüzde 49,55’e çıktığı görüldü. Ardından sınırlı bir gerileme ile 17 Ocak haftasında yüzde 47,30 seviyesine indi.

Konut kredilerinde uzun süredir görülen yatay düşüş seyri sürdü. Nisan 2024’ün ilk haftasında görülen zirve yüzde 45,14 oranının ardından 17 Ocak’ta yüzde 40,41 seviyesine gerileyen konut kredilerinde de düşüşün sürmesi bekleniyor.

İhtiyaç kredilerinde düşüş KMH tarafında sınırlı kalırken, yılın ilk haftalarındaki yükselişin ardından yeniden gerilemeye yönelerek 17 Ocak haftasında ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 68,30, KMH dahil ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 72,64 oldu.

Son olarak iş dünyasının yoğun beklentisi olan ticari kredi faizleri 20 Aralık haftasında yüzde 60,27 seviyesinden, yılbaşında yükseldiği seviyeden 17 Ocak haftasında yüzde 59,09 oranına geriledi.