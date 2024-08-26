Hakan Kara’dan kahve ve hamburgerle pahalılık yorumu

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Starbucks’ın sütlü kahvesi olan latte ve McDonalds’ın önemli alım gücü göstergelerinden olan Big Mac endekslerini karşılaştırdı.

Latte karşılaştırmasında Türkiye’de fiyatlar pahalı görünmezken, Big Mac’te ise tam tersi bir sonuç görününce Kara, tek ürünle ya da göstergeyle yorum yapmamak konusunda uyarıda bulundu.

Kahve mi ucuz, et mi pahalı?

Kara paylaşımında, “latte” karşılaştırmasında Türkiye’nin en uygun fiyatlı ülkeler arasında yer almasını şu şekilde yorumladı:

“Kahve fiyatına bakınca, son yıllardaki hızlı artışa rağmen Türkiye halen dünyaya göre aşırı pahalı görünmüyor.”

Ancak, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, hemen ardından Big Mac endeksine göre ülkeleri paylaşarak tek bir göstergeyle yorum yapmanın doğru olmadığını hatırlattı:

“Big Mac sandviç fiyatlarına göre ise epey pahalıyız. Demek ki tek bir ürüne göre değerlendirme yapmamak gerekiyor. Doğru olan kapsamlı bir reel kur endeksine bakmak, fakat maalesef bizde resmi fiyat ölçümüne dair soru işaretleri reel kur endeksinin bilgi değerini azaltıyor.”

Kara, sonrasında “Kahve mi ucuz, et mi pahalı?” şeklinde bir soruya ise şu cevabı verdi:

“Bence ikincisi, özellikle et fiyatlarındaki bize özgü artışın etkisi var, ayrıca farklı sektörlerin fiyatlama stratejilerinden kaynaklanan bir durum da söz konusu.”

“Balık hafızalı olduğumuzdan bazı şeyleri tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var”

TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, cari işlemler dengesinde de bir hatırlatma yaparak şu paylaşımı yaptı:

“Balık hafızalı olduğumuzdan bazı şeyleri tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var:

2021 yılında faizi indirip rekabetçi kurla dış açığı ve enflasyonu çözeceğiz diye çıkılan macera, 2022-23'te dünyanın en yüksek dış açık ve en yüksek enflasyonlarından biri ile son bulmuştu.”