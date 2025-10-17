Hamsi, yılın 9 ayında 19 farklı ülkeye ihraç edildi

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin Ocak-Eylül 2024'te değer bazında 11 milyon 28 bin 934 dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 3 artarak 11 milyon 322 bin 633 dolar oldu.

Geçen senenin 9 ayında 2 bin 73 ton olan hamsi dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 9 artışla 2 bin 261 ton olarak gerçekleşti.

Bu yıl ocak-eylül döneminde hamsiye en çok talep, Fransa, Belçika ve Almanya'dan geldi.

Fransa'ya 3 milyon 509 bin 184 dolar, Belçika'ya 3 milyon 504 bin 344 dolar, Almanya'ya da 1 milyon 562 bin 495 dolar değerinde hamsi ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Bulgaristan ve Suriye'ye de hamsi satıldı.

"Son 3 ayda ihracatın artarak devam etmesini bekliyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, hamsi ihracatının yılın 9 ayında artığını söyledi.

Söz konusu ihracat artışının hem ürün kalitesi hem de işlenmiş su ürünlerine olan talebin artışına işaret ettiğini belirten Gürdoğan, "İçinde bulunduğumuz son 3 ayda da ihracatın artarak devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Gürdoğan, ihracattan beklentilerinin yüksek olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Yılı çift haneli artış oranıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Son çeyrekte özellikle Avrupa ülkelerinden talebin artmasını bekliyoruz. Yılın 9 aylık döneminde hamsiye en çok talep Fransa, Belçika ve Almanya'dan geldi. Bu ülkelerde yer edinmiş firmalarımız aracılığıyla pazardaki payımızı daha da genişletmek için çaba gösteriyoruz."

"Bu yıl ilk defa Bulgaristan ve Suriye'ye de ihracat gerçekleştirdik"

Geleneksel pazarların yanı sıra yeni pazarlara açılmanın öncelikleri arasında bulunduğunu dile getiren Gürdoğan, "Bu yıl ilk defa Bulgaristan ve Suriye'ye de ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de Türk hamsisinin bilinirliğini artırmak. Bunun için hem tanıtım çalışmalarımız hem de işlenmiş ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik adımlarımız devam ediyor." dedi.