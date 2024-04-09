Hazine, 5 tahvil için ihaleye çıkacak

Hazine, 15 Nisan Pazartesi günü, 12 ay (357 gün) vadeli, 9 Nisan 2025 itfalı bonoyu yeniden piyasaya sunacak. Aynı gün, 2 yıl (672 gün) vadeli, 18 Şubat 2026 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvilin yeniden satışı gerçekleştirilecek. Sabit kuponlu tahvil yüzde 18,50 kupon ödemeli olacak.

Hazine, 16 Nisan Salı günü 4 yıl (1.372 gün) vadeli, 19 Ocak 2028 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvil, 5 yıl (1.666 gün) vadeli, 8 Kasım 2028 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ve 5 yıl (1.764 gün) vadeli, 14 Şubat 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden satışa sunulacak. Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 15 Nisan 2026 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

İki günde satılacak 5 tahvil ve bir kira sertifikasının valörü 17 Nisan 2024 Çarşamba olacak.

Hazine'nin 17 Nisan'da 43 milyar 819 milyon TL piyasaya ve 13 milyar 196 milyon TL kamuya olmak üzere toplam 57 miyar 15 milyon TL iç borç servisi bulunuyor.