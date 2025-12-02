Hindistan çelik ihracatına yöneliyor

EVRİM KÜÇÜK

Hindistan çelik sektörü için ekim önemli bir tarih zira üretim ve ithalat gerilerken ülke net nihai çelik ihracatçısı konumuna geldi. Ülkede yapısal bir değişimden bahsetmek için çok erken olsa da, Hint çelik sektörünün küresel talep ve fiyatlarda değişim yaşandığı bir dönemde yurdışında varlık göstermesi. ihracatcı diğer ülkeler arasındaz rekabeti kızıştırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Hindistan, Ekim 2025 itibarıyla iki yıl aradan sonra yeniden net çelik ihracatçısı konumuna geldi. Aylık ihracat yüzde 44,8 artışla 640 bin tona, ithalat ise yüzde 55,6 düşüşle 459 bin tona geriledi. Ülkede çelik tüketimi aynı dönemde yüzde 4,7 artarak 13,6 milyon tona çıkmasına rağmen, makroekonomik ve sektör bazlı gelişmeler dış satışı hızlandırdı.

Altyapı ve konut yatırımlarını besleyen devlet programlarında yaşanan gecikmeler, projelerin finansman sorunları ve kamu ödemelerindeki aksamalar inşaat sektörünü baskılıyor. Bu durum, üreticileri fiyat indirmek veya dış pazarlara yönelmek arasında bırakıyor. Sonuç olarak, Nisan–Ekim döneminde çelik ihracatı yüzde 25,3 artarak 3,45 milyon tona ulaştı.

Kotak Securities tarafından yapılan analize göre ekimdeki rakamlar, Hindistan’ın çelik ticaretinin dinamiklerinde belirleyici bir dönüşüme işaret ediyor. Nihai çelik üretimindeki yüzde 10’luk artışa karşılık tüketimdeki yüzde 4,7’lik büyüme, üretimin iç talepten daha hızlı arttığını gösteriyor.

Çin’den sonra yeni volatile kaynağı olabilir

Hindistan’ın çelik üretim kapasitesi hâlihazırda 205 milyon ton seviyesinde. Hükümet, 2030’da bunu 300 milyon tona, 2047’de ise 500 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. İç talepte yaşanacak olası dalgalanmalar, tıpkı son aylarda olduğu gibi, ihracat baskısını artırabilir. Bu durum, Çin’in ardından küresel çelik fiyatlarında volatilitenin yeni kaynağının Hindistan olabileceği yönünde değerlendirmeleri güçlendiriyor.

Dış satıştaki ivme özellikle AB ve Körfez ülkeleri gibi geleneksel pazarlarda rekabeti sertleştiriyor. Fakat ekim ayındaki ihracat artışının tek seferlik mi yoksa daha uzun süreli bir trendin başlangıcı mı olduğunu görmek gerektiği uyarısı yapılıyor.

Değişim neden önemli?

Dünya genelinde çeliğe olan talebin düşük olduğu bir dönemde, Hint çelik sektörünün ihracatta daha rekabetçi hale geldiğini gösteriyor.

İthalatın azaltılması, uzun süredir Hindistan pazarına giren daha ucuz yabancı çelikle uğraşan yerli üreticilere yardımcı oluyor.

Hindistan’daki üretimin iyileştiğini ve çelik sektöründeki tedarik zincirinin normale döndüğünü gösteriyor. Bu, imalat ve altyapıdaki büyüme için önemli.

Değişimi ne tetikliyor?

Yurt içinde daha fazla üretim: Çelik üretimindeki güçlü büyüme, Hintli üreticilerin ekim ayında ihracatı yüzde 44’ün üzerinde artırırken iç talebi karşılamasını sağladı.

Daha düşük ithalat: Mali yılın ilk yarısında yabancı çelik ithalatı yaklaşık ylüzde 29 oranında düştü, bu da yerli üreticiler için rekabeti azalttı ve ihracat pazarlarındaki varlıklarını genişletmelerine yardımcı oldu.

Küresel talebin güçlü yönleri: Çelik için küresel talep çok yüksek olmasa da, destekleyici fiyatlar ve ticaret koşulları nedeniyle bazı pazarlar Hintli ihracatçılar için olumlu fırsatlar sunuyor.

Düzenleyici ve politik faktörler: Hindistan hükümeti, gümrük vergilerini ve kalite standartlarını artırarak ülkeye çelik girişini kısıtladı. Ancak Ekim ayı verileri, hükümet önlemleri ile çelik hacimlerindeki değişimler arasında doğrudan bir ilişki göstermiyor.