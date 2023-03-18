Hisarcıklıoğlu: Afet bölgesinde ekonomi canlı kalmalı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Meclis Salonu'nda yaptığı konuşmada, deprem bölgesine yönelik iş dünyasının desteğini anlattı.

Depremin ardından büyük bir dayanışma olduğunu, kimin ne imkanı varsa desteğini sağladığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Türk milletinin birliktelik ve yardımlaşma duygusunun önemine işaret etti.

İş dünyası olarak yaklaşık 5 bine yakın yardım tırı gönderildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Şu anda 10 ayrı yerde hazır mutfağımız var. Oradaki kardeşlerimize üç öğün yemek çıkıyor. Ramazanda hepsi yine açık, sahur ve iftar verecekler." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, deprem bölgesinde iş gücünün kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Orası önemli bir tarım bölgesi, önemli bir sanayi bölgesi. Buradaki iş gücünü de kaybetmemiz lazım. Çünkü birçok yere kardeşlerimiz misafirperverlik yapıyorlar ama esas olarak oradaki şehirlerin ekonomisinin canlılığını devam ettirmemiz lazım. Onun için de normal hayatlarına dönebilmeleri için çadır, konteyner, bunlara ihtiyaç var. Geçici süre ama esas olarak onların başlarını sokacağı bir eve ihtiyaç var. Hep beraber el birliğiyle buna destek olmalıyız. Bizlerin vazifesi bu."

Söz konusu bölgeye yönelik "Tedarikçim deprem bölgesinden" kampanyasını başlattıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Para vermekten daha önemli bu iş. Sanayicisin, aynı üretici İstanbul'da da var, deprem bölgesinde de var. Buradan al, orada çark dönsün. Dönmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Ulusal gıda perakendecileri içinde özellikle gıda perakendecilerinin ihtiyaçlarını da bu bölgeden sağlamalarını istediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "e-Ticaret pazar yerleri var biliyorsunuz. Bu bölgedeki kardeşlerimiz sattıkları, ürettikleri ürünleri sıfır komisyonla, Hepsiburada ve Trendyol şimdi başladı, sıfır komisyon alıyor buradaki kardeşlerimizden. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Millet kendi arabasına sahip çıkıyor"

Hisarcıklıoğlu, Ordu'ya son geldiğinde "Allah nasip ederse martta Türkiye'nin otomobili çıkacak" dediğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Allah nasip etti. Özel sektörden de aldığımız güçle ilk defa yüzde 100 bize ait olan, Türkiye'ye ait olan bir Türkiye markasıyla Togg'u inşallah piyasaya sürmüş olacağız. İlk iki gündeki satışlar, bizim bu yılın sonuna kadar önereceğimiz satışların üstünde. Şu andaki talep Türkiye'nin geçen yıl satılan elektrikli otomobilin tam 4 katı üstünde. Millet kendi arabasına sahip çıkıyor. Bu, onu gösteriyor."

Oda üyelerinin sorularını da yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, daha sonra Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ve borsa üyeleriyle de bir araya geldi.