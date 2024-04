Hisarcıklıoğlu: Kreatif endüstrilerde ihracat hedefimiz 30 milyar dolar

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından düzenlenen “Türkiye Kreatif Ekonomi Zirvesi” TOBB merkez binada başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, girdisini yenilikçilik, çıktısı fikri haklar olan kreatif endüstrilerin ilk kez bu kadar etraflıca ele alınacağını söyledi.

Hızla gelişen teknoloji ve yapay zekanın, kreatif endüstrilerin değer zincirini önemli ölçüde farklılaştırdığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Yeni ürün ve iş modeli geliştirme, yeni dağıtım kanalı, pazar fırsatları keşfetme ve daha düşük maliyetle üretim için kullanılan dijital teknolojiler, kreatif endüstriler sektörümüze çok önemli fırsatlar sunmaya başladı” dedi.

Devletin bu potansiyeli desteklemesini de çok önemseyerek doğru bulduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Özellikle dizi ve sinema sektörlerinde, devletin öncülük ettiği ve desteklediği projeler başarılı oldu. Türkiye’de üretilen diziler, Yeni Zelanda’dan Brezilya’ya kadar 150 ülkede, 500 milyona yakın bir nüfus tarafından izleniyor” dedi.

“Kreatif rezervimiz yüksek”

Türkiye'nin kreatif rezervinin yüksek olduğunu anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, bu yüksek potansiyelin daha iyi işlenerek ekonomiye katkı sağlanması gerektiğini bildirdi.

Kreatif endüstrilerin, sadece dizi ve film sektöründen ibaret olmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Dünyanın her yerinde Türk küratörler, sanatçılar, içerik üreticiler görüyoruz. Bu potansiyeli daha nitelikli değerlendirmeliyiz. Kreatif endüstrilerin alt sektörlerin tamamına devlet desteklerini yönlendirerek, sektörün ürettiği katma değeri artırmalıyız” diye konuştu.

Küresel ekonomide çevreyi kirletmeyen ve katma değerli ürünler üretmeyi sağlayan; fikri mülkiyet, telif, patent gibi unsurların önemi de her geçen gün arttığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Bakın dünya genelinde sektörün toplam büyüklüğü 2 trilyon doları geçiyor. Türkiye kreatif endüstriler sektörü ise büyüklük olarak gelişmekte olan ülkeler arasında 8. Sırada yer alıyor. Yani bizim dünya pazarından aldığımız pay, okyanusta bir damla” dedi.

“İşimizi dijitale taşımak zorundayız”

Pandeminin iş yapma şekillerini tamamen değiştirdiğine dikkat çeken Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ne yapıyorsak yapalım, işimizi mutlaka dijitale taşımak zorundayız. Bütün şirketler artık dijitalde var olmak zorunda. Peki kreatif endüstriler bu işin neresinde? Tam merkezinde. Şirketleri dijital dünyayla tanıştıracak olan sizlersiniz” ifadelerini kullandı.

2022’de dijital medya reklamlarının yüzde 73’ünün mobil cihazlarda yapıldığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Mobil oyun içi reklamlar %100’ün üzerinde büyümüş. İşte bu dönüşümü kreatif endüstriler tetikleyecek. Hedefimiz oyun ve yazılım sektörüyle birlikte kreatif endüstrilerin ihracatını 30 milyar dolar seviyesine taşımak olmalı” dedi.

Sektörün işlem hacmini artırmak için kamu ve özel sektörün uyumlu çalışmasının önemine işaret eden Hisarcıklıoğlu, Kreatif Endüstriler Sektör Meclisi’nin de kamuyla özel sektör arasında köprü vazifesi gördüğünü anlattı.

Ata Kavame: “Ülkenin ekonomik çehresini değiştirmeye talip olduk”

Kreatif endüstriler sektörünün hikayesinin ülkenin geleceğiyle ilgili olduğunu söyleyen TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclis Başkanı Ata Kavame, Türkiye’nin iş dünyasının kalbinde tek bir hikayeyi beraber örmek için bir araya geldiklerini kaydetti.

Bu hikayenin ülkeye parayla satın alamayacağı bir itibar kazandırdığını bildiren Kavame, “Bu hikaye 100 binlerce insanın iş kapısı. Bu hikaye gençleri odağında tutuyor. Bu hikaye sadece para ile ilgili değil bu hikaye değişimle ilgili, inovasyınla ilgili, teknoloji ile ilgili, sanatla ilgili, kültürel mirasımızla ilgili ,bu hikaye bir ülkenin ağır sanayisi değil akıllı sanayisi ile ilgili” dedi.

“Boyumuzdan büyük işlere kalkışmaya karar verdik”

5174 Sayılı TOBB Kanununa dayandırılarak kurulan bir meclis olduklarını vurgulayan Ata Kavame, “Bundan çok yıllar önce boyumuzdan büyük işlere kalkışmaya karar verdik. Bir sektör bir ülkenin ekonomik çehresini değiştirmeye talip olabilir mi? Olur. En hızlı büyüyen sektör olmakla kalmadık bu unvanı 11 yıldır kimselere kaptırmıyoruz” şeklinde konuştu.

Sürekli en yüksek katma değerli sektör seçilmelerinin tesadüf olmadığını anlatan Kavame, “Ülke ekonomisine katkımız onlarca göz bebeği sektörden fazla. Sermayesi fikir olan, yatırımı gençler olan bir sektör zaten bu sonuçları vermekte geç bile kaldı” dedi.

Kendilerini ‘hayalleri olan deliler’ olarak nitelendiren Ata Kavame, “Hiç şaşırmayın, dünyanın yaratıcılık başkenti diye anılana kadar bu hikayeyi birlikte yazmaya bu yolda yürümeye devam edeceğiz^” diye konuştu.

Berat Kuzu: “Kreatif endüstriler sınırları çizen ve kaldıran güce sahip”

Otoritelerin fikri bir sentez olarak tanımladıklarını belirten TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclis Başkanı Berat Kuzu, “İnsanlık, maruz kaldığı ve yaşadığı her bir edinimden elde ettiği tecrübeyle yeni olaylara bakar, diyorlar. Bu yeni olaylara bakarken, yaşadıkları, gördükleri, tecrübelerinin geçmişin gen haritalarındaki kültür izlerini çerçevesi ile var olana, gerçek olana, yaşanmış olana ve yaşanacak olana yeni bir yorum getirmeye uğraşıyorlar” dedi.

İnsanlığın tarih boyunca değişmeyen ihtiyaçları üzerinden hep yeni arayış içinde olduğunu söyleyen Kuzu, “Bu arayış, insanlığı her türlü fikri, her türlü yeniliğin, her türlü anlatımın ve her türlü keşif duygusunun peşinden sürükler. Bugün, kreatif endüstriler vasıtasıyla var olan yaşamsal konuları ve yaşama araçlarına her gün yeniden yorumlayarak, yeniden anlatarak, olaylara edilmiş olduğumuz tecrübeler ışığında yeniden bakarak, çerçeve geliştirmeye çalışarak yeni sentezler, yeni fikirler, yeni arayışlar üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye kreatif endüstriler sayesinde yeni açılımın eşiğinde”

Kuzu, kreatif endüstrilerin insanlığın yaşam standartlarını belirleyen, toplumların yaşama alanlarını dönüştüren, sınırlarını çizen ve çok daha önemlisi toplumların sınırlarını kaldıran bir gücün sahibi olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin kreatif endüstriler sayesinde yepyeni bir açılımın eşiğinde olduğuna değinen Berat Kuzu, “Türkiye, bugün ekonomisine, ticaretine, aslında onlarca yıldır var olan ve üzerine belki milyonlarca kıymet üretilen kreatif Endüstrilerin ülke zirvesinin yapılarak, daha kolektif, daha kazançlı, daha ortak, daha büyük bir kazanımın dönüm noktasına gelmiştir. 16 sektörden, milyonlarca kişiden, yüzbinlerce işletmeden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.