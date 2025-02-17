İçkide ithalat 5 yılda yüzde 283 arttı

2019 yılında 105,5 milyon dolar seviyesinde olan içki ithalatı, 2024 yılına gelindiğinde 357 milyon dolara çıkarak yüzde 283 oranında büyük bir artış kaydetti.

Sözcü'nün haberine göre, 2024'te viski ithalatı yüzde 45,8 oranında yükselirken, votka ithalatı yüzde 20, bira ithalatı ise yüzde 7,8 artış gösterdi. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu tarafından derlenen dış ticaret verilerine göre, 2024'te 33.163 ton viski ithalatı için 211,4 milyon dolar ödendi. 2019 yılında bu rakam yalnızca 50 milyon dolardı.

2019 yılında içki fiyatları oldukça düşüktü; 50’lik cam şişe biranın fiyatı 9,75 TL, 70’lik viskinin fiyatı 160 TL, 70’lik rakının fiyatı ise 140 TL civarındaydı. Ancak 2025 yılında bir şişe biranın fiyatı yüzde 925 artarak 100 TL’ye yükselirken, 70’lik viskinin fiyatı yüzde 709 artışla 1.295 TL'ye, 70’lik rakının fiyatı ise yüzde 578 artışla 950 TL’ye çıktı.