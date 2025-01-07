İDDMİB/Tecdelioğlu: Rusya bölgesinde 10 milyar dolarlık pazar kaybı yaşadık

MERVE YİĞİTCAN / İSTANBUL

Türkiye’nin en büyük 6’ncı ihracatçı sektörü demir ve demir dışı metaller geçen yıl 12,7 milyar dolarlık ihracatla 2023 seviyesini korurken, bu yıl yüzde 10 artışla 14 milyar dolar ihracat hedefliyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, 2024 yılını değerlendirirken, 2025 beklentilerini paylaştı. Aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili olan Tecdelioğlu, sektörün 2022’de ulaştığı 14,4 milyar dolarlık ihracattan sonra 2023 ve 2024’ü 12,7 milyar dolar civarında tamamladığını, Türkiye’nin kuzey ve güneyindeki savaşlar ile seçim yılının 2024’ü zor bir hale getirdiğini hatırlattı. Tecdelioğlu, “Bunun yanında içeride enflasyonla paralel gitmeyen kur politikası ve yüksek faizler rekabet gücümüzü azalttı, fiyat tutturamaz hale geldik. Tüm bunlara karşın ihracatımızı aynı seviyede tutmayı başardık. Artış olmasa da 2024’ü başarılı bir yıl olarak ilan ediyoruz” diye konuştu.

“Tek haneli büyüme bizi yukarı götürmez”

Türkiye’nin dünya tedarik zincirinde çok önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Tecdelioğlu, “Hızlı teslimatıyla, parsiyel mal üretme kapasitesiyle, güçlü bankacılık, lojistik ve sigortacılık sistemleriyle dünyaya iyi ürün tedariki yapabilecek bir ülkeyiz. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım” dedi. ABD’de Trump yönetimi ile birlikte Çin’e ve diğer Uzakdoğu ülkelerine uygulanacak tedbirlerin Türkiye’ye avantaj sağlayacağına işaret eden Tecdelioğlu, 2025’e ilişkin olarak, “Bu yıl çift haneli büyüme hedefliyoruz. Sadece bizim sektörümüz için değil tüm sektörler için tek haneli büyümeler bizi yukarı götürmeyecek. En az yüzde 10 büyüme hedefimiz var. Sene sonunda 14 milyar dolar ihracat hedefliyoruz” dedi. Hedefe ilerlerken verimliliğe odaklanacaklarını vurgulayan Tecdelioğlu, “Bu yıl verimlilik yılı olarak kabul ediyoruz. Operasyonlarımızın her kademesinde bunu sağlamak adına çaba göstereceğiz. Şunu biliyoruz ki, israf edersek iflas ederiz. İsrafı önlersek ayakta kalırız. Konkordatoların bu kadar artması da aslında bu israfın sonucu. Dolayısıyla biz israf da etmeyeceğiz, iflas da” dedi.

“2024 kârsızlığın öne çıktığı bir yıl oldu”

İDDMİB çatısı altındaki 8 sektörden 3’ünde birim fiyatların gerilediğini belirten Tecdelioğlu, sektörün rekabet gücünün zayıfladığı, kârsızlığın öne çıktığı bir yılın geride kaldığını dile getirdi. Buna karşın 2025 yılından umutlu olduklarını ifade eden Tecdelioğlu, şöyle devam etti: “Suriye’deki durumun normalleşmesinin ardından İsrail- Filistin ve Ukrayna-Rusya savaşlarının biteceği yönünde beklentiler artıyor. Türkiye için en büyük fırsatlar bu savaşların bitmesi ve bölgenin normalleşmesiyle gelecek. Sadece Rusya bölgesinde 10 milyar dolarlık pazar kaybı yaşadık. Suriye’de de aynı şekilde ciddi kayıplarımız oldu. Suriye’de müteahhitlik hizmetleri, altyapı, üst yapı, eğitim, barınma ile ilgili en az 10 milyar dolar ve üzerinde bir pazar yakalayacağımızı tahmin ediyoruz.”