İhracatçı, rekabetçi kur ve uygun finansman taleplerini yineledi

İmam GÜNEŞ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde TİM yönetim kurulu ve ihracatçı birlik başkanlarıyla bir araya geldi. EKONOMİ gazetesi toplantının detaylarına ulaştı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda her bir birlik başkanı 4-5 dakikalık süre alarak sektörel sorunlarını ve taleplerini Bakan Muş’a iletti. Artan maliyetler karşısında enflasyona paralel kur isteğinin ön plana çıktığı toplantıda finansmana uygun maliyetli erişim isteği de dile getirildi.

Toplantı ihracatçıların beklentilerini karşılayamadı

İhracatçılar sorunlarını ve taleplerini Bakan Muş’a iletirken Muş ve bakanlık yetkililerinin konularla ilgili notlar aldığı belirtiliyor. Ancak Bakan Muş’un ana gündem konularına ilişkin somut açıklamalar yapmadığı, ihracatçıların da bu yaklaşımı kur ve finansmana erişimindeki durumun devam edeceği şeklinde yorumladığı gelen bilgiler arasında.

Gelirler düşünce birlik bütçeleri açık vermeye başladı

Öte yandan yakın zamanda gündeme gelen ihracatçı birliklerinin yedek akçelerini kullanma talebine ilişkin bir konuşmanın yapılmadığı da söyleniyor. Etkinlik sayısı fazla olan birliklerin Ocak-Şubat aylarında gelirlerinin düşmesiyle bütçe açığı verdiği, bu nedenle geçen dönemden kalan ve yedek akçede tutulan bütçeleri kullanmayı talep ettikleri ifade ediliyor. Bakanlığın da kısa zamanda onay vererek, birliklerin ödemelerini yapmasını sağlayacağı kulislerde konuşuluyor.