İhracatçıların 28 ülkedeki maliyet yükü azalacak

İMAM GÜNEŞ- İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile DHL Express Türkiye, ihracatçıların küresel pazarlara daha rekabetçi koşullarla erişmesini hedefleyen stratejik bir iş birliği protokolü imzaladı. Anlaşma kapsamında Avrupa, Amerika, Asya Pasifik, Afrika ve Orta Doğu’da yer alan 28 ülkeye sevkiyatlar özel indirimlerle gerçekleştirilecek. Protokol dahilinde yeni hesap açan firmalara yüzde 61’e varan, mevcut hesabı olan firmalara ise halihazırda geçerli indirimlerine ek yüzde 20 indirim avantajı sağlanacak. Anlaşma, ihracatçılara hedef pazarlar, gümrük süreçleri ve lojistik konularında bilgi desteği sunacak özel bir danışma hattını da içeriyor.

İhracatçılar iş birliğinin uzatılmasını talep ediyor

Yapılan imza töreninde konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin artan lojistik yüküne dikkat çekti. Küresel lojistik sektörünün 2024’te 10 trilyon dolar, 2025’te ise 11,2 trilyon dolar büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini hatırlatan Gültepe, Türkiye’nin bu dönüşümün merkezinde olma potansiyeline dikkat çekti.

Tonaj olarak 2014’te 99 milyon ton olan ihracatın 2024’te 153 milyon tona yükseldiği bilgisini veren Gültepe, “Bu veri lojistik yükümüzün 11 yılda yüzde 54 arttığını gösteriyor. TİM olarak Türkiye’yi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında en fazla ihracat yapan ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonuyla çalışıyoruz. Bu hedef doğrultusunda ürünlerimizin hızlı, güvenli ve uygun maliyetle taşınması rekabet gücümüz açısından büyük önem taşıyor. Üç aylık sürenin yeterli olmadığını düşünüyoruz. İndirim döneminin uzatılması yönündeki talebimizi DHL tarafına ilettik. Umuyoruz ki, bu anlaşma ile ihracatçılarımızın maliyetin yükünü aşağı çekeceğiz” dedi.

Büyüme potansiyeli taşıyan pazarlara destek

DHL Express Türkiye CEO’su Volkan Demiroğlu ise, DHL Grubu’nun 2030 stratejisi kapsamında en fazla büyüme beklenen 20 ülke arasında Türkiye’nin yer aldığını da hatırlattı. Toplam 220 bölge ve ülkede faaliyet gösterdiklerini söyleyen Demiroğlu, 2021 yılında İstanbul Havalimanı’na 130 milyon Euro bedelle kurdukları tesisin Türkiye’ye olan güvenin bir parçası olduğunu vurguladı. Yapılan iş birliği ile ihracatçılara hem maliyet avantajı hem de operasyonel verimlilik sağladıklarını ifade eden Demiroğlu, şöyle devam etti: “Yeni tesisimizle birlikte yalnızca gönderi değil, bilgimizi ve tecrübemizi de taşıyoruz. TİM ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği ile ihracatçılarımızın küresel pazarlara erişimini daha etkin ve sürdürülebilir hale getiriyoruz. Orta Doğu’dan Afrika’ya, Asya Pasifik’ten Avrupa ve Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada büyüme potansiyeli taşıyan pazarlara açılmalarını destekliyoruz.”

■ İndirim oranı 61 ihracatçı birliğine uygun %61’e çıktı

TİM ile DHL arasında yürütülen görüşmelerde indirim oranı başlangıçta yüzde 59 olarak belirlenmişti. Ancak TİM Başkanvekili Çetin Tecdelioğlu, TİM çatısı altındaki 61 ihracatçı birliğini işaret ederek oranının “sembolik ve kapsayıcı bir şekilde yüzde 61’e yükseltilmesi” önerisini sundu. DHL Express Türkiye yönetimi bu öneriyi olumlu karşılayarak indirimin yüzde 61’e çıkarılmasını kabul etti. Böylece protokolde yer alan en yüksek indirim oranı revize edildi.