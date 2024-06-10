İhracatçının döviz bozdurma oranı yüzde 30'a indirildi

Erdoğan, ihracatçıların döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40’tan yüzde 30’a indirildiğini açıkladı. Bu uygulamaya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam edildiğini belirterek, reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40’a düşürüldüğünü hatırlattı.

Şimşek, yeni düzenlemeyle tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40’tan yüzde 30’a indirildiğini kaydetti. Aynı gün Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile TL’ye dönüştürülen döviz için verilen yüzde 2’lik destek kaldırıldı. Daha önce yurt dışı kaynaklı dövizlerin tamamı bozdurma kapsamındayken, yeni düzenlemeyle kapsama hangi tür gelirlerin gireceğini Merkez Bankası’nın belirleyeceğine ilişkin hüküm tebliğe eklendi.