Erdoğan'dan ihracatçılara müjde: Döviz bozdurma zorunluluğu yüzde 40'tan yüzde 30'a indi

Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan önemli satırbaşları şöyle:

2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz

"Bizim kültürümüzde marifet iltifata tabidir. Bu ülkenin herhangi bir vatandaşının rakamların ortaya koyduğu başarıdan gurur duymaması mümkün değildir. 150 bin ihracatçımızın her birine Türk Malı damgası taşıyan ürünleri dünyanın dört bir yanına ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Yürüttüğünüz çalışmalarda daima yanınızda oldum. Kapımızı sizlere sonuna kadar açık tuttuk. Her meselenizde bizzat ilgilenmeye, sorunlarınıza pratik çözümler bulmaya gayret ettik. Siz çalıştınız biz de size yardım ettik. Siz ihraç ettiniz, biz de sizin işlerinizi kolaylaştırdık. Ülkemizi ziyaret eden devlet ve hükümet başkanlarıyla yaptığımız her görüşmenin gündeminde sizlerin talepleri vardır. Anlaşmalarla forumlarla, fuarlarla ülkemizin dünyanın geri kalanı arasında ticari köprüler kurduk. 36 milyar dolar ihracat yapan ülkeden bugünkü seviyelere sizlerle beraber getirdik. 2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz. İhracat yapmayan ilimiz kalmadı. 48 ilimizde ilk 1000 ihracatçı arasına girecek ölçüde ihracatçımız bulunuyor. Klavye ekonomistleri bunları görmüyor olabilir. Fildişi kulelerde ahkam kesenler bunları anlamıyor olabilir.

Biz başkalarının en dediğine değil, size bakıyoruz, sizinle yol yürüyoruz. İnşallah bundan sonra da yoldaşlığımızı güçlendirerek devam edeceğiz. Şahsım ve yakın mesai arkadaşlarım sizlerin destekçisidir. Halkımız da iş dünyasıyla reel sektörle arasına mesafe koyanlarla ama kimse kusura bakmasın biz de aramıza mesafe koymaktan çekinmeyiz. İhracat Türk ekonomisinin lokomotifidir. Türkiye tüketerek değil üreterek istihdam oluşturarak büyümek zorunda olan bir ülkedir. Türkiye'nin tanıtımına imkan sağlıyorsunuz. Kimsenin bu emekleri heba etmesine, engellemesine izin veremeyiz.

İhracatta Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık

Türkiye'nin dış ticarette yazdığı başarı hikayesini yalnızca biz değil, rakamlar da çok net şekilde söylüyor. 2023 senesinde ihracatta güzel bir yıl geçirdik. 2023 yılını 255.4 milyar dolar mal ihracatı, 101.7 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık. Geçen sene Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. 24.1 milyar dolarlık Mayıs ayı ihracatımız tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Mayıs ayı ihracatımız tüm ayların en yüksek ihracat değeri oldu. Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 260.1 milyar dolarla rekor kırdı. İthalatımızdaki düşüş eğilimi Mayıs'ta da devam etti. 2024 Mayıs ayında ihracattaki artış ithalattaki azalışla birlikte dış ticaret açığımız yüzde 47.8 düşüş gösterdi. İlk 5 ayda mal ihracatında net 4.6 milyar dolar artış sağlandı. Dış ticaret açığımızdaki iyileşme sürüyor. Dış ticaret açığımız 19.2 milyar dolar azaldı.

Cari işlemler açığındaki iyileşme dış ticaretteki iyileşme, ticaret ortaklarımızda toparlanma OVP hedeflerinden çok daha iyi gerçekleşecek. Cari açıktaki azalma rezerv birikimini müspet etkileyecek. 2024 sonunda mal ihracatımızı 267 milyar dolara hizmet ihracatımızı 110 milyar dolara mutlaka taşıyacağız. 21 yıldır olduğu gibi sizlerle birlikte başaracağız. İhracata ve ihracatçılarımıza verdiğimiz desteğin artarak devam etmesi Türkiye'ye farklı bir ivme kazandırmıştır.

Hazine Bakanlığı ve Merkez Bankamız ihracatçıların finansman ihtiyaçlarını iyileştirmek için farklı formüller üzerinde çalışıyor. Türk Eximbank 70 milyar liralık özkaynak yapısıyla ihracatçılara daha fazla destek verme imkanına kavuştu. Reeskont kredilerinin günlük limitini 3 milyar liraya çıkardık.

İhracatçılara döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan 30'a indirdik

Sizlere müjdeli haber vermek istiyorum. İhracatçılar için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyoruz

Bölgemizde yaşanan sıcak çatışmalar, 6 Şubat depremlerinin faturalarına rağmen küresel ekonominin içinden geçtiği fırtınalı dönemi başarıyla yönetiyoruz. Hazırladığımız OVP ve 12. Kalkınma Planı'yla ekonomideki yol haritamızı sizlerle paylaştık. Seçim kazanmak uğruna vaat dağıtmalara başvurmadık. Seçim meydanlarında olmadık sözler verenler bugün verdikleri sözleri tutmak yerine ipe un seriyor, milleti oyalamanın yollarını arıyor. Hak, hukuk diye ahkam kesenlerin nepotizm kitabını yazdıklarını görüyoruz. Biz siyasi olarak etik dışı olan yolların hiçbirine tevessül etmedik. Biz siyaseti ülkemize ve milletimize hizmet için yapıyoruz. Biz bedel ödesek de milletimize bedel ödettirmemenin derdindeyiz. Önceliğimiz bu ülkeyi hayat pahalılığı sorunundan kurtarmaktır. Enflasyonu düşürmek için politikaları uyum içinde yürütüyoruz. Ekonomi programımızın ilk yılı geçiş yılıydı ve bu dönemi öngördüğümüz şekilde başarıyla tamamladık. Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyorum. Artık programın sonuçlarını daha net görebileceğimiz dezenflasyon sürecine giriyoruz.

Büyüme tarafında da hamdolsun oranlar olumlu seyrediyor. Deprem felaketine rağmen yüzde 4.5'lik büyüme kaydettik. Milli gelirimiz cari fiyatlarla ilk kez 1 trilyon doları aştı. Türkiye ekonomisi dünyada 17. satın alma gücünde 11. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin görünümü ciddi şekilde iyileşiyor

Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artış 18 çeyrektir devam ediyor. 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı vereceği yüzde 4'e yakın dengeli büyüme öngörüyoruz. Türk ekonomisi emin adımlarla hedeflerine doğru ilerlerken Türkiye'nin görünümü ciddi şekilde iyileşiyor. Programımız meyvelerini veriyor. Merkez'in brüt rezervleri 45.2 milyar dolar artışla 143.6 milyar dolara yükseldi.

Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecek

Uluslararası doğrudan yatırımlarda güçlü canlanma göreceğimize inanıyorum. Yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi için zaman kaybetmeden adım atacağız. CDS primi 266 baz puana kadar geriledi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışı ve görünüm adımlarını sizler de yakından takip ediyorsunuz. Uzun vadeli düşük faizli kaynaklar tüm girişimcilerimizin emrinde olacaktır. Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecektir. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı olumsuz etkileyen belirsizliklerden kurtulduğumuzda yeni dönemin baş aktörü Türkiye olacaktır. Biz işimize bakalım, ihracat hedeflerimizi gerçekleştirmeye odaklanalım. Sokaktaki vatandaşı olumsuz yönlendiren muhterislere asla meydanı terk etmeyeceğiz. Ekonomi ekibimiz iş dünyamızı daha sık, düzenli olarak bilgilendirecek, bilgi kirliliğinin önüne geçmek için de farklı adımları devreye alacağız.