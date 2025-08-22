İlave 'Nefes'e onay bekleniyor

MERVE YİĞİTCAN

İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği ve çok kısa sürede limitlerin tükendiği TOBB Nefes Kredisi’nde ikinci paket için de hazırlıklarda sona gelindi. Paketin büyüklüğünün 25-30 milyar TL seviyelerinde olması beklenirken, ilk pakette vadesine göre yüzde 37-38 olarak belirlenen ve iş çevrelerinde yüksek bulunan faizin bu pakette daha düşük tutulması yönünde TOBB’un bastırdığını öğrenildi. Paketin genel hatlarıyla tamamlandığı ve onay sürecinde olduğu öğrenilirken, bankaların pakette yer alma noktasında istekli olmadığı dile getiriliyor.

EKONOMİ’nin iş dünyası kaynaklarından edindiği bilgiye göre, finansman darboğazında sıkışan KOBİ’lere can suyu olması için ikinci Nefes Kredisi hazırlıklarında sona gelindi. Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğiyle TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi şirketlerin kullanımına sunulacak olan yeni Nefes Kredisi’nde detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Buna göre ikinci Nefes Kredisi’nde paketin büyüklüğünün 25-30 milyar TL bandında olması bekleniyor. İlki 8 Temmuz’da kullandırılmaya başlanan pakette de limit 30 milyar TL olarak belirlenmişti.

Bankalar istekli değil

İlk pakette hem kaynağın büyüklüğü hem de maliyeti iş dünyasına ‘yetmez ama evet’ dedirtmişti. Yeni pakette kaynağın büyüklüğünün ilk paket seviyelerinde olacağı belirtilirken, faiz konusunda bir öncekine göre daha uygun bir maliyet oluşması için girişimlerin olduğu öğrenildi. Hatırlanacağı üzere ilk pakette faiz oranı 24 aya kadar azami yüzde 38, 24 ay üzeri için ise azami yüzde 37 olarak uygulanmıştı. Ancak iş dünyası ilk paket açıklandığında, her ne kadar maliyeti piyasa faizine göre daha düşük olsa da, oranın paketin çıkış amacına bakıldığında yüksek kaldığını, özellikle de faiz indirim sürecine girildiği için ilerleyen dönemde avantajını da yitireceği eleştirileri yapılmıştı. Yeni pakette faiz maliyetinin daha düşük olması için TOBB’un girişimleri olduğu, bu noktada sıkı bir pazarlık yapıldığı gelen bilgiler arasında. Yanı sıra iddialar bankaların yeni pakette yer almaya istekli olmadığı yönünde. Zaten ilk pakette de sadece 8 banka yer almıştı ki bu geçmiş dönemde açıklanan KGF destekli paketlere katılımdan çok daha düşüktü. Zira haziran ayında açıklanan ve 30 milyar TL büyüklüğü olan İmalatçı KOBİ’lere yönelik KGF Destek Paketi’ne 13 banka katılmıştı. Ancak o pakette faiz oranı bankalara bırakılmıştı.

Genel hatlarıyla ikinci Nefes Kredisi paketinin hazır olduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayına sunulduğu öğrenilirken, EKONOMİ’ye konuşan kaynaklar kısa bir süre içinde yeni paketin onaylanarak kullanıma açılmasını beklediklerini ifade etti.

23 bin 515 firma faydalandı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yoğun girişimleriyle başlatılan ve 8 Temmuz’da başvuruların alınmaya başlandığı ilk Nefes Kredisi yoğun ilgi görmüş, daha ilk günden birçok banka şubesinde başvurular, limit tükendiği için geri çevrilmişti. TOBB’un 13 Ağustos’ta yaptığı bilgilendirmede de bir ayda 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL’lik kredi kullandırıldığı belirtilmişti. Açıklamada şu ifadeler yer almıştı: “KOBİ’lerimizin yaşadığı finansmana erişim sıkıntılarını hafifletmek amacıyla 8 Temmuz 2025’te başlattığımız TOBB Nefes Kredisi kapsamında, yalnızca bir ay gibi kısa bir sürede 23 bin 515 firmamıza KGF özkaynak kefaleti ve 8 banka işbirliğiyle yaklaşık 30 milyar TL kredi sağladık. Böylece belirlenen kredi limitine ulaşılarak başvuru süreci tamamlandı. Üretim ve ticaretin sürekliliği için KOBİ’lerimizin uygun koşullarda finansmana erişmesi hayati önem taşıyor. Bu nedenle iş dünyamızın Nefes Kredisi talebinin karşılıksız kalmadığını görmek bizler için memnuniyet vericidir. Bu uygulamanın hayata geçmesinde gösterdikleri duyarlı ve yapıcı yaklaşımlar için Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’e ve TCMB Başkanımız Sayın Fatih Karahan’a teşekkür ediyoruz. Nefes Kredisi’ne gelen yoğun talep üzerine kredi tutarının artırılması yönündeki talebimizi ilgili makamlara ilettik. Talebimiz olumlu karşılanırsa, ilave limit de hızla KOBİ’lerimizin kullanımına sunulacaktır. KOBİ’lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması; daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat, dolayısıyla daha güçlü bir ekonomi demektir.”