İlk 2 ayda 358 milyon dolarlık fındık ihraç edildi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFİMB) 2023-2024 sezonu fındık ihracat rakamlarını açıkladı.

Fındık ihracatında miktar bazında düşüş değer bazında ise artış var. 2023-24 ihracat sezonunun ilk iki ayını teşkil eden 01 Eylül -31 Ekim 2023 döneminde 54 bin 251 ton fındık ihracatı karşılığında 358 milyon 353 bin 228 dolar gelir sağlandı. Bir önceki sezonun aynı dönemine göre miktar bazında 2 bin ton gerileme yaşanırken, değer bazında ise 45 milyon 725 bin 382 dolar artış var.

2023-24 ihracat sezonunun ilk 2 ayında 24 bin 553 ton fındık ihraç edildi. KFİMB’in yaptığı açıklamaya göre, 2023-2024 sezonunun ilk 2 ayı 2022-2023 sezonunun 2 ayı karşılaştırıldığında miktar bazında düşüş, değer bazında ise artış var.

2022-2023 sezonunun ilk 2 ayında 56 bin 251 ton fındık ihracatı karşılığında 312 milyon 657 bin 846 dolar gelir elde edilmişti. Bir önceki sezonun aynı dönemine göre miktar bazında 2 bin ton düşüş gerçekleşirken, değer bazında ise 45 milyon 725 bin 382 dolar artış var. 2021-2022 döneminde ise ilk 2 ayda 68 bin 726 ton fındık ihraç edilmiş karşılığında da 451 milyon 942 bin 712 dolar gelir sağlanmıştı.