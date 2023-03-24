İmalat sanayii ağırlıklı depremzede KOBİ’lere sıfır faizli kredi

ANKARA (EKONOMİ) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, depremzede KOBİ’lere yönelik 3 milyar TL’lik bir destek oluşturduklarını ve bu tutarın depremzede KOBİ’lerin kullanacağı kredinin faizinin karşılanacağını açıkladı.

KOSGEB tarafından oluşturulan finansmanla 11 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşılacağı bildirildi. Bakan Varank’ın verdiği bilgiye göre, mikro işletmeler 250, küçük işletmeler 500, orta ölçekli işletmeler de 1 milyon liraya kadar kredilerinin faiz yükü karşılanacak.

Hasar durumu ağır ve üstü olan işletmelerde bu limitler yüzde 50 arttırılacak. Orta ölçekli bir işletme ağır hasarlıysa toplam kredi limiti 1,5 milyon liraya çıkacak.

“KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı” olarak adlandırılan finansman paketi ile bölgedeki işletmelerin ayağa kaldırılması planlanıyor.

Kimler yararlanabilecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Hatay’da yaptığı açıklamada, kapsama giren firmaları imalat yapan, imalata dayalı parçaları tedarik eden, yine imalata ilişkin onarım faaliyetleri yürüten KOBİ’ler ile mimarlık faaliyetinde bulunan işletmeler olarak açıkladı.

Teminat sıkıntısı çeken firmalar için KGF kefaleti de kullandırılacak. Acil Destek Kredisi kapsamına giren firmalar, Valilik ve Kaymakamlık gibi resmi makamlardan durumlarını belgeleyecek.

Bakan Varank, “Acil Destek Programından iş yeri; küçük sanayi siteleri (KSS), organize sanayi bölgeleri (OSB) veya bunların dışındaki iş yeri kümelenmelerinde bulunan ve hasar görmüş KOBİ’ler faydalanabilecek.

Bu durumda olan mikro işletmeler 250, küçük işletmeler 500, orta ölçekli işletmeler de 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Hasar durumu ağır ve üstü olan işletmelerde bu limitler yüzde 50 arttırılacak. Orta ölçekli bir işletme ağır hasarlıysa toplam kredi limiti 1 buçuk milyon liraya çıkacak” bilgisini verdi.

Sıfır faizli, 12 ay ödemesiz toplam 36 ay vade

Bakan Varank, verilecek kredilerin faizinin KOBGEB tarafından ödeneceğini hatırlatarak, kredilerin 12 ay geri ödemesiz olacağını ve takip eden 24 ay içinde 3’er aylık taksitlerle geri ödemenin yapılabileceğini açıkladı.