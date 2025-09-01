İmalat sanayinde 2025'te istihdam 70 bin kişi azaldı

MEHMET KAYA/ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan haziran ayı istatistiklerinde, ücretli çalışanlar (4-a zorunlu istihdam) yanında, memur ve kendi hesabına çalışanların dahil olduğu toplam kayıtlı istihdamda artış gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında şikayetleri artan imalat sanayiinde ise yine 4-a zorunlu sigortalılarda bir önceki yıl aynı aya göre yaklaşık 70 bin kişilik azalma oldu. Veriler, sigortalılık açısından SGK metodolojisine göre oluşturulduğu için kayıtlı çalışanlar içinde emekli olup da kayıtlı olarak çalışmaya devam eden kişiler yer almıyor. Bu kişilerin sayısı son yıllardaki artışla birlikte Haziran ayında toplamda 2 milyon 156 bin kişiye ulaştı. Bu kapsamdakilerin sektöre göre dağılımı SGK istatistiklerinde yayınlanmıyor.

EKONOMİ’nin SGK aylık istatistiklerinden derlediği veriye göre, imalat sanayiinde Haziran 2025 itibariyle toplam ücretli çalışan sayısı 3 milyon 931 bin kişi oldu. Bir önceki yıl aynı ayda bu sayı 4 milyon 1 bin düzeyindeydi. Çalışan sayısı 70 bin 122 kişi azaldı. En fazla düşüşler 55 bin 896 kişi ile hazır giyim ve 24 bin 122 kişiyle tekstil imalatında gerçekleşti. Yine son dönemde sorun işaretleri gelen otomotivde ve makine hariç metal ürünlerin imalatında çalışan kişi sayısı 10’ar bin kişi azaldı.

Genel sigortalı sayısı arttı

Buna karşılık gıda ürünleri imalatında çalışan 31.7 bin kişi, kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılmasında 14 bin kişilik istihdam artışı gerçekleşti. Diğer hiçbir imalat sanayii sektöründe istihdam artışı 10 bin kişiye ulaşmadı.

Yine emekli olup da çalışmaya devam edenler hariç olmak üzere, ücretli (4a), kendi hesabına çalışan (4b) ve memur vb. statülerde çalışanlar (4c) toplam zorunlu sigortalı kapsamında çalışan sayısı bir önceki yıla göre 325 bin 726 kişi artarak, 25 milyon 531 bin kişiye ulaştı. Artışın ana kaynağı 237.8 bin kişiyle ücretli çalışanlardan geldi. Ücretli çalışan sayısı Haziran 2025’te 16 milyon 904.5 bin kişi arttı. Kendi hesabına çalışan (esnaf, tarım eski Bağ-Kur ve serbest meslek mensupları) sayısı 90 bin kişi artarken, memur vb. statülerde çalışan sayısı 2 bin 264 kişi azaldı.

Emekliler dahil çalışan sayısı EYT’den bu yana, hem EYT’nin getirdiği imkandan yararlanmak, sonrasında da yüksek enflasyon nedeniyle aylık bağlamadaki avantajı kaçırmamak için emekli olanların sayısında artış yanında, emekli olanların kayıtlı çalışma sayısında da ciddi artış oldu. 2020’de 746 bin 766 kişi emekli olduğu halde kayıtlı olarak bir iş yerinde çalışırken, bu sayı 2022’de 945.7 bin kişiye, 2023’te ise EYT etkisiyle büyük bir sıçrama yaparak 1 milyon 865 bin kişiye ulaştı. 2024 ve 2025’te de artış devam ederek, 2025 haziran ayı itibariyle 2 milyon 156 bin kişiye ulaştı.

Tüm zorunlu sigortalılar açısından bakıldığında, Haziran 2025 itibariyle emekli olup da çalışanlar dahil, işbaşında fiilen kayıtlı çalışan kişi sayısı 25 milyon 687 bin kişi oldu. Haziran 2024’te ise bu kişi sayısı 25 milyon 228 bin kişi oldu. 156 bin kişiydi. Emekli olup da çalışmaya devam eden kişilerle birlikte çalışan sayısı 2025 Haziran ayı itibariyle bir önceki yıla göre 456.8 bin kişi arttı.

SGK verilerine göre yaşlılık aylığı alan kişi sayısı Haziran 2025 itibariyle, bir önceki yıl toplamına göre 168.2 bin kişi artarak 12 milyon 196.3 bin kişiye ulaştı. Tüm aylıklar dikkate alındığında, aylık verilen dosya sayısı bir önceki yıla göre 220 bin kişi artarak 16 milyon 90 bin kişi oldu.