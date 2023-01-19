Infinidium Technologies, Kore’de küresel işbirliği fırsatları yakaladı

Dünyadan çok sayıda firmanın başvurduğu ve Türkiye’den katılmaya hak kazanan iki büyük şirketten biri olan Infinidium Technologies, küresel iş birlikleri için önemli temaslarda bulunma fırsatı yakaladı.



KOTRA etkinliğinin şirketin yurt dışı hedeflerine olan katkısı hakkında bilgi veren Infinidium Technologies CEO’su Berk Ündeğer; “Etkinliğin bu yılki temasını, enerji, geleceğin teknolojileri, altyapı, Kore yaşam tarzı, akıllı çiftlik ve güvenlik konuları oluşturdu. Her bir tema özelinde değerlendirme kriterleri sonucunda markalar etkinliğe davet edildi. Teknoloji temasında Infinidium Technologies olarak Türkiye’den davet edilen iki firmadan biri olarak ülkemizi ve şirketimizi temsil etmek bizi gururlandırdı” dedi.

196 işletme arasında 11’inci sırada yer alıyor

Berk Ündeğer, Ar-Ge’ye büyük önem veren bir teknoloji şirketi olarak KOSGEB’in 2020-2021 yılı verilerine göre yüzde 26,6’lık bir yatırımla sektörün üzerinde bir yatırım gerçekleştirdiklerini vurguladı. Tamamen yerli ve milli sermaye ile patentli teknolojiler üreten bir mühendislik şirketi olarak sektöründe yer alan 196 işletme arasında 11. sırada yer aldıklarını kaydeden Ündeğer, “Üstelik başarılarımızın sadece yurt içinde değil yurt dışında da değer görüyor olması bizi ayrıca memnun ediyor. Çeyrek asra yaklaşan tecrübemizle dünyada gerçekleşen yeniliklerle paralel çalışan ve her geçen gün büyüyen Ar-Ge ekibimizle ileri teknoloji projeler üreten bir şirket olarak bu etkinliği küresel iş birlikleri açısından çok değerli buluyoruz” diye konuştu.