"İşçi kardeşlerimizin emeği olmadan üretim olmaz"

İş dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, peş peşe yayımladıkları mesajlarla, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü kutladılar.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, emek ve alın terinin Türklerin inanç dünyasında yadsınamaz ve çok önemli bir değer olduğunu belirterek, "İş fikirleri, girişimciler ve sanayiciler olmadan üretim olmayacağı gibi işçi kardeşlerimizin emeği ve çalışmaları olmadan da üretim olmaz" ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" nedeniyle yayımladığı mesajda, işçi ve işverenin çalışma hayatında bir bütünün vazgeçilmez parçaları olduğunu bildirdi. Üretimin bir ekip işi olduğuna dikkati çeken, Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Emek ve alın teri, bizim inancımızda yadsınamaz çok önemli bir değerdir. İş fikirleri, girişimciler ve sanayiciler olmadan üretim olmayacağı gibi işçi kardeşlerimizin emeği ve çalışmaları olmadan da üretim olmaz. Hep beraber daha güzel ve daha müreffeh günler görmek istiyorsak bunun yolu, birlik ve beraberlikten içinde var gücümüzle çalışmaktan geçer. Akıl ve alın terleriyle çalışarak, üreterek ülkemizin gelişmesine, ekonominin büyümesine katkı sağlayan bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

“Ülkemizin yeni yüzyılında da örnek olmaya devam edeceğiz"

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise, "Çalışanıyla işvereniyle kocaman bir aile olarak, Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılında nasıl katkı sağladıysak, ülkemizin yeni yüzyılında da değer üretmeye, örnek olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Akkol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, TİSK olarak gücün, dayanışma ve beraberlikten geldiğine gönülden inandıklarını belirtti. Akkol, şunları kaydetti: "Çalışanıyla işvereniyle kocaman bir aile olarak, Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılında nasıl katkı sağladıysak, ülkemizin yeni yüzyılında da değer üretmeye, örnek olmaya devam edeceğiz. Bu uğurda hizmet ederken de her zaman olduğu gibi emeğe ve alın terine duyduğumuz hürmetle işimizi yapacağız. Bu vesileyle, Konfederasyonumuz ve şahsım adına, tüm çalışma arkadaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü içtenlikle kutluyorum."

Esnaf ve sanatkarlar emeğin temsilcisidir

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken mesajında, gece gündüz demeden alın teri döken esnaf ve sanatkarların, emeğin temsilcisi olduklarını belirtti. 1 Mayıs'ın dünya genelinde işçi sınıfının hak ve kazanımlarının kutlandığı gün olduğunu ifade eden Palandöken, bu günün, esnaf ve sanatkarlar için birlik ve dayanışma duygularını pekiştirmenin yanı sıra çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hakların korunması açısından da önem taşıdığını bildirdi.

“Sınıfsız bir toplumun kurulmasına yönelik mücadelenin sembolü”

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu da 1 Mayıs'ın işçi sınıfının ve sınıfsız bir toplumun kurulmasına yönelik mücadelesinin sembolü olduğuna dikkati çekti. Kartaloğlu, işçilerin haklarının özenle korunması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "İş sağlığı, güvenliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, toplumsal refahın temel taşlarından biri. Bu konuda toplumun tüm kesimlerinin ortak gayret ve dayanışma içinde olması son derece önemli. 1 Mayıs'ın, çalışma barışını güçlendirmesini, dostluk ve dayanışmayı artırmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini temenni ediyorum."

1 MAYIS İŞÇİNİN VE EMEĞİN BAYRAMI

İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için başlattığı mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında bir asırdan fazladır emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş duvar ustaları ve inşaat işçileri yoğun çalışma süresinin günlük 8 saate düşürülmesi talebinde bulunarak iş bıraktı. İşçiler, taleplerini dile getirmek için 21 Nisan'da 1856'da Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar yürüdü. Avustralya'nın ardından ABD'deki işçiler de 1884'te işverenlerden çalışma saatlerini azaltmalarını talep etti. ABD'de günlük çalışma süresinin 12 saatten 8 saate indirilmesi için başlatılan mücadele, 1886'da kitlesel grevlerle yaygınlaşıp küresel nitelik kazandı. Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın 1889'daki Paris Kongresi'nde, yılın bir gününün dayanışma amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. ABD'li sendikacıların önerisi üzerine o gün "1 Mayıs" olarak belirlendi. O tarihten itibaren 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı" gibi adlarla kutlanmaya başlandı.

Cumhuriyet döneminde ilk resmi kutlama 1923'te

Osmanlı'da 1 Mayıs ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlandı. İstanbul'daki ilk kutlama ise 1912'de yapıldı. Osmanlı'nın ardından, Cumhuriyet döneminde Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkisi çerçevesinde 1 Mayıs 1922'de Ankara'da İşçi Bayramı olarak kutlandı. Resmi olarak kutlanması ise ilk kez 1 Mayıs 1923'te oldu. Taksim Meydanı'nda 1977'de düzenlenen 1 Mayıs programında, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında meydandakilere ateş açılması sonucu 37 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Bu olay da gerekçe gösterilerek 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs, bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlanması yasaklandı. 1 Mayıs, yıllar sonra 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tekrar resmi tatil ilan edilerek, kutlanmaya başlandı.

DİSK İstanbul’da, TÜRK-İŞ Bursa'da, HAK-İŞ Kocaeli'de kutlayacak

Sendikalar kitlesel 1 Mayıs kutlamaları için bu yıl da farklı illerde olacak. TÜRK-İŞ, Bursa'da etkinlik gerçekleştirecek. HAK-İŞ, 1 Mayıs'ı bir diğer önemli sanayi şehirlerinden Kocaeli'de kutlayacak. 1 Mayıs'ı İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütleriyle kutlama geleneğini sürdüren DİSK ve KESK, bu yıl da programını aynı şehirde yapmayı planlıyor. Bu yıl 1 Mayıs'ta Memur-Sen Samsun'da, Türkiye Kamu-Sen ise İzmir'de program düzenleyecek.

İBB'de toplu ulaşım seferlerine düzenleme

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Valiliğin duyurduğu önlemler doğrultusunda İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları'nın seferlerinde değişikliğe gidildi. Yarın saat 05.30'dan itibaren, M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy ve Gayrettepe Zincirlikuyu metro durakları tüm giriş ve çıkış noktaları dahil sefere kapatılacak. İETT'nin Taksim ve Tarlabaşı otobüs durakları çift taraflı olarak sefere kapatılacak.