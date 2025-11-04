İSİB/Şanal: İklimlendirme sektörü ABD ve Avustralya’yı kilit pazar ilan etti

MURAT KÜÇÜK

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Sektör Buluşması Antalya’da geniş bir katılım ile gerçekleştirildi. Sektörün yol haritasının açıklandığı organizasyonda 2026 yılı ihracat pazarları ve hedefl eri belirlendi. Açılış konuşmasını yapan İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Mehmet Şanal, sektörün 2025 yılına 7,8 milyar dolar ihracat hedefi ile girdiğini, ancak zorlu şartlardan ötürü seneyi yaklaşık 7,5 milyar dolar ihracat ile kapattığını söyledi. 2026 yılında ihracatı yüzde 8 artırmayı hedefl ediklerini dile getiren Başkan Şanal, ihracatı 8,1 milyar dolara yükseltme hedefinde oldukları bilgisini paylaştı. ABD ve Avustralya pazarlarının büyüme hedefinde önemli bir rol oynayacağını dile getiren Başkan Şanal, bu pazarlardaki fırsatlara dikkat çekti. Şanal, ABD ve Avustralya pazarlarında derinleşmeden ihracat hedefl erine ulaşmanın mümkün olmayacağını söyledi.

“Küresel ihracattan yüzde 1,5 pay almayı hedefl iyoruz”

Sektörün küresel büyüklüğünün 604 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaşan Başkan Şanal, “Küresel ihracattan yüzde 1,37 pay alıyoruz. Asli hedefimiz, global ihracattan yüzde 1,5 pay almak. Global ihracatın zirvesinde Çin var. Küresel iklimlendirme ihracatının yüzde 22,92’sini Çin tek başına yapıyor. İthalatın zirvesinde ise ABD var. Toplam ithalatın yüzde 16,05’ini ABD yapıyor. Bu nedenle büyüme hedefinde olduğumuz pazarların başında ABD geliyor” dedi. Şanal, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 96’lardan yüzde 80’lere kadar gerilediğinin de altını çizdi. Türk iklimlendirme sektörünün son 4 yılda ihracatını yüzde 15 artırdığı bilgisini paylaşan Şanal, aynı dönemde ithalatın da yüzde 28 oranında arttığını söyledi. Şanal, Türk iklimlendirme sanayisi olarak asli hedefl erinin dış ticaret fazlası veren sektörler arasına girmek olduğunu vurguladı.

“ABD’ye en az 2 ticaret heyeti düzenleyeceğiz”

2011 yılında kurulan İSİB’in bugüne kadar 80 fuar, 47 ticaret heyeti, 47 milli katılım ve 16 alım heyeti düzenlediğine dikkat çeken Şanal, 2026’da da aynı şekilde alım heyetleri ve fuar katılımları planladıklarını ifade etti. Şanal, “Özellikle fiyat rekabetinin daha az olduğu ülkelere odaklanacağız. Bu pazarlardan biri de Amerika yer alıyor. Önümüzdeki yıl sektör olarak ABD’ye en az 2 tane ticaret heyet düzenlemeyi hedefl iyoruz. İklimlendirme sektöründe en büyük ithalatı yapan ülke ABD olduğu için ABD pazarında yer almamız lazım. Fakat oradaki şartlar ve koşullar Trump’ın kararlarına göre hızlı şekilde değişiyor. Küresel pazardaki yüzde 1,5 pay hedefi için de ABD önem taşıyor. Sektörde belli bir altyapıya sahip olan firmalarımız ile ilk etapta Texas bölgesinde ticari heyetlere başlayacağız” diye konuştu.