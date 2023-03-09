İSO Başkanı: Akla gelen ilk kaynağın yatırım teşvikleri olması üzüntü verici

İSO YK Başkanı Erdal Bahçıvan depremle ilgili getirilen yeni vergisel tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı. Bahçıvan’ın açıklaması şöyle: “Ülke olarak olağanüstü günlerden, koşullardan geçiyoruz. Kahramanmaraş depremlerinin hepimizin üzerinde yarattığı derin üzüntünün yanı sıra, ülkemiz ekonomisine de ağır bir yük getireceği açıktır. Bu yükün üstesinden ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak paylaşacağı bir fedakarlıkla kalkacağımız ise bir gerçektir.

Dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen borç yapılandırma yasasına önergeyle bazı yeni maddeler eklendi. Depremin yaralarını sarmak amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik verilen teşviklere getirilen düzenlemeyi bu çerçevede bir fedakarlık olarak değerlendirmek mümkün.

Ancak içinde bulunduğumuz olağan üstü şartların hassasiyetini kabul etmekle birlikte; depremin ağır yükü için akla gelen ilk kaynağın, geriye dönük ve de özellikle nitelik arttırıcı yatırım fikir ve projelerin desteklenmesi amacıyla söz verilmiş, taahhüt edilmiş yatırım teşviklerinin gelmesi üzüntü vericidir.

Bu tür geçmiş taahhütlere dönük uygulamalar, sadece bugün değil gelecekte de farklı projeleri hayata geçirme planları yapan nitelikli yatırımcıların yatırım iştahını olumsuz etkileyecektir. Buna ek olarak yeni düzenleme, EYT ödemeleri ile birlikte kaynak oluşturmakta zorlanan şirketlere öngörülemeyen yeni zorluklar getirecektir.”