  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Kurumlar vergisi mükelleflerine ek vergi geldi 
Takip Et

Kurumlar vergisi mükelleflerine ek vergi geldi 

Meclis'te görüşülen borç yapılandırma yasasında önergeyle yeni maddeler eklendi. Düzenlemeyle birlikte afetzedeler ve yeniden imar çalışmalarının finansmanı için şirketlere vergi getirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)

Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasını öngören yasa teklifine eklenen yeni bir madde ile kurumlar vergisi mükelleflerine ek vergi getirildi. 

Deprem bölgesinin yeniden inşası amacıyla getirilen ek vergi kurumlar vergisi mükellefleri tarafından  2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurtdışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda afetzede vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılanması  ve bölgenin inşasına kaynak sağlamak amacıyla  tek seferlik ek vergi  getirildiğini belirtti. 

22 bin mükellef kapsama girecek 

Elitaş, düzenleme kapsamına 2022 yılı  için verilecek kurumlar vergisi  beyannamesinde istisna ve indirimleri bulunan 22 bin civarında mükellefin girdiğini kaydetti. 

Mücbir sebep ilan edilen 11 il ve Sivas İlinin Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaf olacaklar. 

Ek vergi nasıl hesaplanacak 

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, paylaşımında ek verginin  2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen indirim ve istisna tutarları toplamı üzerinden  hesaplanacağını, ancak bazı istisnalar ve indirimlerin vergisinin konusu dışına çıkarıldığını kaydetti. 

Elitaş’ın paylaşımı şöyle: 

“Kapsama alınan istisnalar iştirak kazançları istisnası, yatırım fon ve ortaklarının portföy işletmeciliği kazanç  istisnası, emisyon  primi istisnası, taşınmaz ve iştirak hissesi  satış kazancı istisnası, yurt dışından elde edilen ve bazı şartları taşıyan kazanç istisnaları, serbest  bölge ve teknoloji geliştirme bölgesi kazanç istisnası gibi istisnalardır. İndirimlerden ise yatırım indirimi,  ar-ge indirimi, nakdi sermaye indirimi gibi indirimler kapsama dahil edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 32-A maddesi kapsamında indirimli Kurumlar Vergisine tabi matrah üzerinden de ek vergi alınacaktır. 

Belirtilen şekilde tespit edilen ek vergi matrahı üzerinden ek vergi yüzde 10 oranında hesaplanacaktır. “