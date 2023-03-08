Kurumlar vergisi mükelleflerine ek vergi geldi 

ANKARA (EKONOMİ)

Kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasını öngören yasa teklifine eklenen yeni bir madde ile kurumlar vergisi mükelleflerine ek vergi getirildi.

Deprem bölgesinin yeniden inşası amacıyla getirilen ek vergi kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin yüzde 10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurtdışından elde edilen ve en az yüzde 15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda afetzede vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılanması ve bölgenin inşasına kaynak sağlamak amacıyla tek seferlik ek vergi getirildiğini belirtti.

22 bin mükellef kapsama girecek

Elitaş, düzenleme kapsamına 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde istisna ve indirimleri bulunan 22 bin civarında mükellefin girdiğini kaydetti.

Mücbir sebep ilan edilen 11 il ve Sivas İlinin Gürün ilçesindeki kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaf olacaklar.

Ek vergi nasıl hesaplanacak

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, paylaşımında ek verginin 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen indirim ve istisna tutarları toplamı üzerinden hesaplanacağını, ancak bazı istisnalar ve indirimlerin vergisinin konusu dışına çıkarıldığını kaydetti.

Elitaş’ın paylaşımı şöyle:

“Kapsama alınan istisnalar iştirak kazançları istisnası, yatırım fon ve ortaklarının portföy işletmeciliği kazanç istisnası, emisyon primi istisnası, taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası, yurt dışından elde edilen ve bazı şartları taşıyan kazanç istisnaları, serbest bölge ve teknoloji geliştirme bölgesi kazanç istisnası gibi istisnalardır. İndirimlerden ise yatırım indirimi, ar-ge indirimi, nakdi sermaye indirimi gibi indirimler kapsama dahil edilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 32-A maddesi kapsamında indirimli Kurumlar Vergisine tabi matrah üzerinden de ek vergi alınacaktır.

Belirtilen şekilde tespit edilen ek vergi matrahı üzerinden ek vergi yüzde 10 oranında hesaplanacaktır. “