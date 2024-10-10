İşsizlik gerilerken ekonomistler hangi sorunlara dikkat çekti?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlikte son 3 aydır gerileme görüldü.

İşsizlik verilerinde ekonomistlerin yorumları ise dikkat çekti. Gerilemeden çok geniş tanımlı işsizliğe dikkat çeken uzmanların yorumlarında piyasayla çelişkiler öne çıktı.

“Fark, Covid dönemini bile aştı”

TEPAV Direktörü Burcu Aydın Özüdoğru, işsizlik verilerinin olumlu olup olmadığına yönelik şunları söyledi:

“İstihdamda bardak dolu mu, boş mu?

Ağustos ayında;

(Olumlu) İşsizlik oranı %8,5 ile son 10 yılın en düşüğü (siyah)

(Olumsuz) Geniş kapsamlı "atıl işgücü" ise %27,2 ile tarihi zirvelerde (kırmızı)

Dar ve geniş kapsamlı işsizlik arasındaki fark (~20 puan) Covid dönemini bile aştı (mavi ok)”

İstihdamda bardak dolu mu, boş mu?



Ağustos ayında;

➕İşsizlik oranı %8,5 ile son 10 yılın en düşüğü (siyah)

➖Geniş kapsamlı "atıl işgücü" ise %27,2 ile tarihi zirvelerde (kırmızı)



❗️Dar ve geniş kapsamlı işsizlik arasındaki fark (~20 puan) Covid dönemini bile aştı (mavi ok) pic.twitter.com/q3rsOEP6TC — Burcu Aydın (@aydin_brcu) October 10, 2024

“Vatandaşımız işsizlik bunalımında”

TEPAV Makroekonomik Çalışmalar Direktörü Ali Çufadar, işsizlikteki düşüşü şu şekilde yorumladı:

“Ama Hocam, İşsizlik Düşüyormuş... YOK ÖYLE BİŞEY... "Gerçek işsizlik" artıyor; görülmemiş ölçüde, bana göre... Hem de 2024 başlarından bu-yana... Sanki COVİD dönemi gibi... Detayını ve anlamını İşgücü İktisatçılarımız anlatabilir...

Vatandaşımız; işsizlik bunalımında... Düzenli-nitelikli iş bulamıyor; durum kötüleşiyor... İstihdam edecek adam bulamıyoruz söylemi? Reel hayatta hiç-bir karşılığı yok bu söylemin...”

Vatandaşımız; işsizlik bunalımında...



Düzenli-nitelikli iş bulamıyor; durum kötüleşiyor...



İstihdam edecek adam bulamıyoruz söylemi?



Reel hayatta hiç-bir karşılığı yok bu söylemin... https://t.co/nqCa3sajPT — Ali Çufadar (@ali_cufadar) October 10, 2024

“Güvencesiz işler artıyor”

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ensar Yılmaz, aynı anda açıklanan sanayi üretimi ile işsizlik verileri arasındaki çelişkiye işaret etti. Yılmaz, paylaşımında sorunlu alanları şu şekilde vurguladı:

“Çelişki sürüyor işsizlik düşüyor (istihdam da artıyor) fakat sanayi üretimi de düşüyor (yıllık %5.3 düşüş); yarı-zamanlı işlerde artış var, güvencesiz işler artıyor. Bu, hizmet sektör üretiminde benzer bir düşüşün olmadığına işaret. Veya emek hala çok ucuz, tepki gecikmeli olabilir”

Çelişki sürüyor işsizlik düşüyor (istihdam da artıyor) fakat sanayi üretimi de düşüyor (yıllık %5.3 düşüş); yarı-zamanlı işlerde artış var, güvencesiz işler artıyor.

bu,hizmet sektör üretiminde benzer bir düşüşün olmadığına işaret.Veya emek hala çok ucuz,tepki gecikmeli olabilir pic.twitter.com/iJSCx26Cxn — Ensar Yılmaz (@ensar_yilmazz) October 10, 2024

“Sanayinin aradığını yetiştiremez duruma geldik”

Dün katıldığı CNBC-e yayınında iktisatçı Mahfi Eğilmez de işsizlik konusunda eğitime şu ifadelerle dikkat çekmişti:

“Eğitimde çok ciddi bir sorunumuz var. Maalesef sanayinin aradığı adamları biz yetiştiremez duruma geldik.”

Prof. Dr. Emre Alkin de yine CNBC-e yayınında sanayi ve işsizlik verilerine yönelik değerlendirmesinde şunları ifade etmişti:

“Dünya başka bir yere gidiyor ve biz bu treni kaçırmak üzereyiz. Gençlerin gelecekte çalışmak isteyeceği yer için gelecekte var olmayan yaş ortalamasındaki insanlar karar veriyor. O zaman da işsizlik oranıyla atıl iş gücü arasındaki fark büyüyor.”