TZOB Başkanı Bayraktar: Çiftçi borçları ötelensin, yeni kredi ve destekler verilsin

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar dolu afeti nedeniyle Kastamonu’daki b bahçelerde incelemelerde bulundu.

Bayraktar don hadisesinin Türkiye’nin yaklaşık 65 ilinde özellikle meyve ürünlerine büyük zarar verdiğini belirtti. Bayraktar, “Maalesef ülkemizde mevsim kaymaları yaşıyoruz. Kışın yeterli yağış alamadık ülke genelinde kar yağışı bekledik ama maalesef kar yağışları yeterli olmadı. Tabi ilkbaharda ilkbahar yağışlarını bekliyorduk ama kar yağışı geldi. Kar ve kar yağışının arkasından da meydana gelen don hadisesi maalesef Türkiye’nin yaklaşık 65 ilinde özellikle meyve ürünlerimize büyük zarar verdi” dedi.

“Taşköprü sarımsağı zarar gördü”

Bayraktar, 37 ilde meyve bahçelerinde ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, “Yüzde 100'lere varan oranlarda zararlar tespit ettik. Bugünde Kastamonu’dayız, burada bir elma bahçesindeyiz. Bu bahçede de yüzde 100'lere varan oranda bir zarar söz konusu. Kastamonu ilimizde ceviz, armut, erik, fındık, kiraz, şeftali, elma başta olmak üzere aşağı yukarı bütün meyveler yüzde 80 – yüzde 100 oranında zarar görmüş durumda. Şeker pancarı tarlalarımızda da bir miktar zarar bulunuyor” diye konuştu.

Bayraktar, Kastamonu’nun kritik ürünü Taşköprü sarımsağındaki zarara dikkat çekti ve

“Burada önemli bir ürünümüz var, Kastamonu’da Avrupa Birliğinde tescil alan Avrupa Birliği’nin kabul ettiği Taşköprü sarımsağımız var üzülerek ifade ediyorum Taşköprü sarımsağımız da yine Kastamonu’da zarar görmüş durumda.

Bu afetler hem bahçelerimiz zarar verirken bir taraftan da çiftçilerimizi mağdur ediyor, çiftçilerimiz haklı olarak önce örgütlerinin yanında görmek istiyor. Örgütlerinin kendisine sahip çıkmasını bekliyor ve daha sonra da diyor ki devlet bizim yanımızda olmalı. Bu afetle karşılaşan çiftçilerimiz devletten gerekli yardımı görmelidir” ifadelerini kullandı.

“Çiftçilerin borçları yapılandırılmalı”

Bayraktar, çiftçilerin borçlarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Tarım Kredi Kooperatiflerine borçları var, kamu bankalarına borçları var bu borçların yapılandırılmasını istiyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şu; bu afetler sayı olarak artıyor ama şiddet olarak da artıyor yani bu sene son 30 yılın en düşük ısı değerleri ile karşı karşıya kaldık -20 dereceleri gördük -18 dereceleri gördük. Bu bahçe -18 dereceyi görmüş. Bu son 30 yıldır gördüğümüz ısı değerleri değil, çok farklı bir ısı düşmesi buna ürünlerimizin dayanabilmesi mümkün değildi, zaten dayanamamış.

Bazı bahçelerimiz de görüyorum dallar kurumuş, bazı bahçelerimiz de ağaçlarımızın gövdeleri kurumuş yani dolayısıyla önümüzdeki yıllarda da belki birkaç yıl bu bahçelerden verim almak mümkün olmayabilir. Bu bahçelerin meyve tutumu söz konusu olmayabilir dolayısıyla bu borçları yapılandırırken afetin bu büyüklüğünü dikkate alarak borç yapılandırılması fevkalade önem taşıyor.”

“Çiftçi üretim yapmak istiyor”

Birkaç yıl bu borçların ötelenmesinin önem arz ettiğini söyleyen Bayraktar, “Bu çok önemli bunun dışında bir de çiftçilerimiz üretime devam etmek istiyor yani önümüzdeki yıl da bu bahçelerle hizmet vermek, bu bahçelerin bakımını sağlamak bu bahçelerden meyve almak istiyor. Üretim yapmak istiyor. Dolayısıyla çiftçilerimizin nakit ihtiyacı var burada bankalarımızın çiftçilerimizin şu anki borç durumuna bakmadan bunların ertelenmesini istiyoruz” dedi.

“Taze kredi açılması gerekiyor”

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin hem kredi hem de nakit desteğine ihtiyacı olduğunu dikkat çekerek, “Çiftçilerimize taze kredi açılması lazım, yeni kredi açılması lazım, düşük faizli kredi verilmesi lazım, bunu sağlarsak çiftçilerimiz buradan elde ettikleri nakitle bahçelerine girebilir, bahçelerinin bakımını yapabilir üretime devam edebilir” dedi. Bayraktar şunları söyledi:

“Ayrıca bankaların dışında nakit desteğine ihtiyacı var çiftçilerimiz bu manada Tarım ve Orman Bakanlığımızın bir çalışması var maliyetler üzerinden bir nakit yardımı yapılması düşünülüyor. Bunu da olumlu karşılıyoruz ama bir an evvel bu çalışmaların bu tespitlerin yapılarak bu nakit ihtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması önemli.Çiftçilerimizin nakite çok acil olarak ihtiyacı var yani gecikmiş olan destek, destek değildir dolayısıyla verilecek nakit desteği çok hızlı bir şekilde çiftçilerimize ulaştırılmalıdır.”

“Tarım göç veriyor, üreticiler şehirde tüketici oluyor”

Tarımdaki göçe değinen Bayraktar, "Tarımda çiftçilerimizi tutamıyoruz tarım göç veriyor yani tarlada, üretici olanlar şehirde tüketici oluyor peki üreticileri tüketici haline getirirsek üretenler şehirde tüketmeye başlarsa bu ülkenin gıda güvenliğini kimle sağlayacağız. Tüketicilerimizin gıda ihtiyacını kimler karşılayacak onun için üreticilerimize ihtiyacımız var üreten insanlara ihtiyacımız var göçü önlemek istiyorsak çiftçilerimize destek olmak zorundayız" diye konuştu.

Tarımdaki en büyük tehdidin gençler olduğunu dikkat çelen TZOB Başkanı Bayraktar şunları söyledi:

"Bir tehdit daha var. Gençlerimizi tarımda tutamıyoruz. 18 - 32 yaş arası gençlerimizin oranı yüzde 5’lere kadar düştü. Gençlerimize pozitif ayrıcalık yapmamız lazım, bir takım destekler vermemiz lazım ve gençlerimizi tarımda tutmamız lazım. Kırsal kalkınmaya ihtiyaç var, sosyo ekonomik yönden kırsalı kalkındırmamız lazım, gençlerimizin muhakkak suretle tarım sektöründe kalabilmesi, köylerinde kalabilmesi için kırsalın kalkınması fevkalade önem taşıyor.”

“Ülkemiz ciddi bir kuraklık tehdidi ile karşı karşıya”

“Bayraktar, kuraklığa da değinerek, "Önümüzde çok ciddi bir kuraklık tehdidi bizi bekliyor. Zaten kuraklığın emarelerini bugünden gördük görmeye başladık, bazı illerimizde kuraklık halen devam ediyor. Ben geçtiğimiz günlerde Güneydoğu Anadolu Bölgesindeydim, oradaki ürünlerimiz kuraklıktan fevkalade olumsuz etkilenmiş ama batı bölgelerimizde de bugün kuraklık tehdidi tehlikesi devam ediyor" dedi. Bayraktar şöyle konuştu:

"Bazı barajlarda yeterli su yok çiftçilerimize su verilemiyor barajlardan. Dolayısıyla sulama imkanı bulamayan çiftçilerimiz ürünlerini sulayamıyor. Şimdi yapılan çalışmalara göre 5 - 6 yıl sonra Türkiye su fakiri bir ülke olacak. Yani kişi başı su tüketim miktarı 1000 metreküpün altına düşecek. Dolayısıyla bütün bunları bu tehdidi bütün bu kuraklıkla ilgili sıkıntıları dikkate alarak şu an hemen hızlı bir şekilde tedbirlerimizi almamız lazım, bunlardan bir tanesi en önemlisi sulamada verimlilik rakamlarımız. Hızlı bir şekilde üreticilerimizin basınçlı sulama sistemlerine geçmesini sağlamamız lazım. Bugün halen vahşi sulama yapılan yerler var. Türkiye'nin buna tahammülü yok artık. Bütün üreticilerimizin yeterli destek verilmek suretiyle, basınçlı sulama sistemlerine geçmesi sağlanmalı.

Kuraklık elbette bizi etkileyecek çünkü biz Akdeniz havzasında bulunan bir ülkeyiz. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda Akdeniz havzasında bulunan Türkiye dahil bütün ülkeler kuraklıktan etkilenecek ama bu tedbirleri alırsak kuraklıktan az etkilenen bir ülke oluruz. Eğer bu tedbirleri almazsak ülkenin gıda güvenliğini sağlayamayız.

Çiftçilerimiz sofralarımızda fedakarca bir şekilde üretim yaparak üç öğün hiçbir şeyi eksik etmiyorlar. Sabah, öğle, akşam sofralarımızda hiçbir şey eksik değil ama sektörle alakalı bu tehditleri dikkate almazsak gerekli önlemleri almazsak ve çiftçimizi desteklemezsek çiftçimizin arkasında durmazsak üretime devam edemeyiz.”