Cevdet Yılmaz: "Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılı Ağustos ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 8,5’e gerilediğini ve kadınlarda işsizlik oranının 0,8 puan azalarak yüzde 11,4’e düştüğünü açıkladı. Yılmaz, iktisadi faaliyetteki dengelenme eğilimine rağmen işsizlik azalırken, istihdam edilenlerin sayısında ve oranında artış yaşandığını kaydetti. Yılmaz, 2024 yılı Ağustos ayında istihdam edilenlerin sayısının geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 100 bin kişi artarak 32 milyon 776 bine ulaştığını, istihdam oranının ise yüzde 49,7’ye yükseldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu artışın uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dezenflasyon sürecinin sağladığı öngörülebilirliğin ekonomik aktörlerin karar alma süreçlerindeki belirsizlikleri azalttığını ve işgücü piyasasının daha sağlıklı işlemesini sağladığını da belirtti. Yılmaz, dengeli büyüme hedefi doğrultusunda yapısal reformlarla istihdamın önümüzdeki dönemde daha da artmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yılmaz'ın sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

"Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmeyi hedeflerken, işgücü piyasasındaki dengeleri de gözetmeye devam ediyoruz.

2024 yılı Ağustos ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,5 olarak gerçekleşirken, kadınlarda işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0,8 puan düşerek yüzde 11,4 seviyesine gerilemiştir.

İktisadi faaliyetteki dengelenme eğilimine rağmen, işsizlik azalırken istihdam edilenlerin sayısında ve istihdam oranında yükseliş kaydedildi. İstihdamdaki artış 2024 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 100 bin kişi artarak 32 milyon 776 kişiye ulaşırken, istihdam oranı da 1,3 puan artarak yüzde 49,7 seviyesine çıktı.

İstihdamdaki artış ve işsizlik oranındaki düşüş, uygulanan ekonomi politikalarının etkinliğini ortaya koymaktadır.

Dezenflasyon sürecinin sağladığı öngörülebilirlik, ekonomik aktörlerin karar alma süreçlerindeki belirsizlikleri azaltmıştır. Enflasyon oranlarındaki düşüş, bireylerin ve işletmelerin geleceklerini daha kolay öngörebilmelerine imkân vererek, işgücü piyasasının daha sağlıklı işlemesini sağlayacak ve iş arayanların daha kolay ve kalıcı iş bulmasına yardımcı olacaktır.

Dengeli ve istikrarlı büyüme hedefimiz ile işgücü piyasasına yönelik yapacağımız yapısal reformların katkısıyla önümüzdeki dönemde istihdamın daha da artmasını hedefliyoruz."