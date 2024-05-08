İstanbul Kasaplar Odası Başkanı: Et fiyatları 20 lira daha geriledi

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekci, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ithal ettiği hayvanların kesilmesiyle birlikte geçen haftadan itibaren karkas et fiyatlarında düşüş başladığını belirtti.

AA'ya konuşan Aydın Tüfekçi "Geçen hafta karkas et kesim fiyatlarında kilogramda 15 lira düşüş oldu, bu hafta da düşüş devam etti ve 20 lira daha geriledi. Türkiye genelinde görülen kesim fiyatlarındaki düşüş bölgelere göre değişiyor. Şu an ülkede karkas kesim fiyatları kilogram başına ortalama 360 liraya geriledi" dedi.

"Düşüşün devam edeceğini düşünüyorum"

Tüfekci, şöyle konuştu: "ESK'nin yurt dışından getirdiği hayvanların kesilmesiyle kırmızı et fiyatları gerilemeye başladı. ESK büyük market gruplarına et tedarik ediyor, bu sayede büyük bir kesime bu etler belirlenen fiyattan sunulmuş oluyor. Kırmızı et fiyatlarında geçen hafta düşüş başladı. Düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Kasap meslektaşlarım da kırmızı et satış fiyatlarında indirim yaptılar, yani indirim vatandaşa da yansıdı."

"Çok düşmez ama dengelenir"

Tüfekci, Kurban Bayramı'ndan önce ilk defa fiyatların düştüğünün gözlemlendiğini aktarırken kırmızı et fiyatlarında çok fazla bir gerileme beklemediklerini ancak gevşeyen fiyatlarda bir dengelenme olacağını söyledi.

Kırmızı et fiyatlarının piyasa değerinin altına düşmesi durumunda küçük işletmelerin sıkıntı yaşayacağını savunan Tüfekci, aile işletmelerinin ülke hayvancılığının sigortası olduğunu belirtti.