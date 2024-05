İzmirli yemek sanayicilerinden Et ve Süt Kurumu’ndan indirimli et talebi

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) 5 aydan beri piyasa koşullarının yüzde 25 altında et satması ve bunu sadece İstanbul yemek sanayicilerine vermesi, İzmirli yemek sanayicilerinin tepkisini çekti. İzmir’deki yemek sanayicileri de ESK’dan indirimli et talep ediyor. Diğer kentlerdeki yemek sanayicisinin üvey evlat muamelesi gördüğünü söyleyen sektör temsilcileri, ESK’nın indirimli et politikasını tüm yurda yaymasını istediler.

İstanbul’da yapılan uygulamayı takdir ettiklerini ve aynı uygulamayı diğer illerde de görmek istediklerini vurgulayan Ege Yemek Sanayicileri Derneği Başkanı Arif Kuran, “Ege Bölgesi’nde, İzmir, Aydın, Denizli illerimizde ve tüm Anadolu’daki yemek sanayicilerinin bu uygulamadan mahrum kalması üzücü. Türkiye’nin her yerinde Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu'na bağlı dernekler var. ESK’nın bu uygulamasından nasıl İstanbul yemek sanayicileri yararlanıyorsa Türkiye’nin herhangi bir yerinde bulunan yemek sanayicilerinin de bundan yararlanması gerekir” ifadelerini kullandı.

Diğer kentlerdeki yemek sanayicilerine uygun fiyata et tedarikinin sağlamasıyla et fiyatlarında belirli bir seviyede stabil tutma imkanı da sağlanacağına dikkat çeken Kuran, profesyonel mutfaklara bu konuda katkı sağlandığı zaman hem aşırı fiyat artışlarından piyasanın regülasyonunun daha sağlıklı düzenleneceğini, hem de iç tüketimde perakende sektörünün arzının artırılacağını sözlerine ekledi.

“4 kap yemek maliyet fiyatı 120-130 TL arasında”

Türk ekonomisinin dalgalanmalardan geçtiğini ve bunun en büyük göstergesinin de gıda enflasyonu ve artan et fiyatları olduğunu belirten Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 10. Hazır Yemek Sanayi Komitesi Meclis üyesi ve BORTAR Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise, “Gıda enflasyonu, yaşadığımız enflasyonist ortamda en yüksek seyreden kalemlerin başında geliyor. TÜİK’in yüzde 68.5 dediği enflasyon rakamı sokaktaki karşılığı yüzde130. Yemek sanayicisinin durumu her geçen gün daha da zorlaşıyor. Fiyatların bu kadar yüksek olması sebebiyle maliyet hesabı yapmakta zorlanıyoruz. Bir et yemeğine 120 gram et koyduğunuzda sadece o yemeğe koyulan çiğ etin maliyeti 52 lira. Bu işin altına kalkmak çok zor hale geldi. Şu anda güncel 4 kap yemek maliyet fiyatı 120-130 TL arasında” dedi.

ESK’nın yeni uygulamasıyla İstanbul’daki yemek fabrikalarınğn et satışında yüzde 25’lik indirim yapılırken diğer kentlerdeki firmalara bu imkanın sağlanmadığını vurgulayan Küçükkurt, “Aynı fiyat ve aynı koşullarda tüm diğer illerdeki yemek sanayicileri olarak biz de ESK’dan et almak istiyoruz. Ayrıca kamu ihalesi yapan meslektaşlarımızın durumu daha kötü. Onların durumlarının acil çözümlerle iyileştirilmesi gerekiyor” dedi.