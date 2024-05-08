'Sürdürülebilirlikte acil eyleme geçilmeli'

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi ile Growtech Fuarı işbirliği ile ‘’Growtech Kampüste’’ etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Ziraat Fakültesi öğrencileri ile özel sektör temsilcileri buluştu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tarımın yaşamın her yönünü etkileyen, geleceği şekillendiren bir olgu olduğunu belirtti. Tarımda sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, şunları kaydetti:

‘’Tarımın sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi, gıda güvenliğimizden ekonomimize, çevremizden iklim değişikliğiyle mücadeleye kadar birçok alanda hayati bir rol oynamaktadır. Ancak, artan nüfusla birlikte artan gıda ihtiyacı ve iklim değişikliği gibi zorluklarla karşı karşıyayız. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için, doğru politikaların belirlenmesi ve bilimin rehberliğinde hareket etmemiz gerekmektedir.’’

Acil olarak eyleme geçilmesi gereken başlıca konulardan birinin de sürdürülebilirlik olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Özkan, şöyle konuştu. “Gelecek projeksiyonlarına göre ülkemiz, 2050 yılında çölleşme riski taşıyan coğrafyaların arasında yer alıyor. Su kaynaklarının yüzde 75’ini tarımda kullanan bir ülke olarak önlem almamız kaçınılmaz. Tarımsal alanda yapılan bilimsel çalışmaların uzun soluklu olduğunu düşünürsek, bugünden harekete geçmemiz gerektiği net bir şekilde görülüyor. Daha verimli sulama sistemlerini geliştirmek, kuraklığa dayanıklı tarımsal ürünleri ıslah etmek için sorunlarla yüz yüze gelmeden bugünden çalışmaya başlamalıyız.’’

Gıda temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan da, dünyada tarımsal üretimin sürdürülmesinde etkin rol oynayan meslek grubunun Ziraat Mühendisliği olduğunu söyledi. Prof. Dr. Erkan, ‘’İklim krizi nedeniyle dünyada özellikle gıdaya ulaşma konusunda ve gıda temini konusunda büyük sıkıntılar yaşanmakta ve bu nedenle de arz talep dengesi bozulduğu için fiyatlarda müthiş bir yükselme meydana gelmektedir. Ve özellikle bu nedenle gelecekte gıdaya ulaşma konusundan çok daha büyük zorluklarla karşılaşılacaktır. Bunda Ziraat Mühendisleri çok daha etkin rol oynayacaktır” dedi.

’Growtech Kampüste’’ etkinliğine Antalya’da faaliyet gösteren 70’e yakın tarım firması katıldı. Etkinlikte Ziraat Fakültesi öğrencileri ile firma temsilcileri istihdam konusunda fikir alışverişinde bulundu.