Cumhuriyet’in ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, 2900 Deniz Millik UNOC yolculuğunu tamamladı

EKONOMİ / MUĞLA

Cumhuriyet’in ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum, Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı (UNOC) kapsamında 23 Mayıs 2025 Cuma günü Bodrum Limanı’ndan çıktığı uluslararası deniz yolculuğunu tamamlayarak, 23 Haziran 2025 Pazartesi günü Bodrum Limanı’na dönüş yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin uluslararası tanıtım çalışmaları kapsamında, BOSAV (Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı) ve Maximiles Black The Bodrum Cup iş birliğiyle gerçekleşen bu yolculuk, hem Türkiye’nin denizcilik mirasını tanıttı hem de çevresel sorunlara yönelik farkındalığı uluslararası platforma taşıdı.

1 ay süren yolculuk, 2900 deniz mili, 1 vizyon

23 Mayıs’ta Bodrum Limanı’ndan ayrılan STS Bodrum, 2900 deniz mili kat ederek Nice, Bastia, Bonifacio, Acciaroli/Ascea gibi önemli Akdeniz limanlarına uğradı. Bu rota boyunca düzenlenen etkinlikler, Türkiye’nin denizcilik ve çevre bilinci konularındaki kararlılığını gözler önüne serdi. Yolculuk süresince; iklim değişikliği, istilacı türler, deniz kirliliği ve mavi ekonomi gibi küresel konuların ele alındığı konferanslara ve temsillere katılım sağlandı.