İstanbul'a taksi müjdesi: Gözler UKOME toplantısında! Eyüp Aksu'dan onay açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün saat 10'da toplandı.

Toplantının ana gündem maddesi İstanbul'daki taksi sorunu. Kentte vatandaşların uzun yıllardır şikayetçi olduğu taksi sorununa dair atılacak somut adımla taksi sayısının artması bekleniyor.

Kentte taksi sayısı çok uzun yıllar 17 bin 395 seviyesinde kaldı. UKOME toplantılarında taksi sayısını artırma çalışmaları sonuçsuz kalınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi en son ihtiyaç fazlası minibüs ve dolmuşları taksiye çevirdi. İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası bu kararı yargıya taşısa da mahkeme Temmuz 2024'te iptal talebini reddetti.

İmamoğlu ve Uraloğlu'ndan açıklamalar

Dün Bloomberg News'ün iki yetkiliye dayandırdığı iddiasında hükümetin İstanbul'daki taksi sayısını yüzde 73 oranında artırarak yaklaşık 32 bine çıkaracak bir yasa üzerinde çalıştığı öne sürülmüştü.

Bu haberin arından önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ardından Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesaplarından açıklamalar yaptı. Bakan Uraloğlu, Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacaklarını söyledi. Yeni sistemin ilk etapta 2500 araçla başlayacağı bildirildi.

Ekrem İmamoğlu ise, "İstanbul’daki taksi sorununun çözümünde sona yaklaştık. Tüm paydaşlarla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum” açıklamasını yapmıştı.

Eyüp Aksu'dan onay açıklaması

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, CNBC-e'ye konuştu. Aksu, "UKOME’de görüşülecek olan Uygulama Tabanlı Taksi Uygulaması’na evet oyu vereceğiz." dedi.

Eyüp Aksu, "Biz sadece aplikasyon zorunluluğunun kaldırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un taksi ihtiyacı 43 bin

İBB verilerine göre İstanbul'da 1.000 kişi başına sadece 1,16 taksi düşüyor. İstanbul'da nüfus 16 milyona yaklaşırken, taksi sayısı ise 18.395 adet. Paris'te 1.000 kişi başına 2,64, Londra'da 2,42 ve New York'ta 1,60 taksi düşüyor. İstanbul'da 1 taksiye 861 kişi düşerken, bu sayı Mexico City'de 272, Paris'te 378, Londra'da ise 413 seviyesindedir. Dünya genelinde 1.000 kişi başına 3 taksi düştüğüne dair istatistiksel veriler bulunuyor.

Geçen yıl Temmuz ayında yapılan UKOME toplantısında 3 bin yeni taksi önerisi Bakanlık ve esnaf temsilcilerinin oy çokluğuyla reddedilmişti.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 2021 yılında yayımladığı rapora göre kentte 43 bin taksi ihtiyacı bulunuyor. Dolmuş ve minibüslerden dönüştürülen plakalarla birlikte kentteki son taksi sayısı ise 18 bin 395.