  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul'daki taksi sorunu için sunulan teklife onay çıktı
Takip Et

Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul'daki taksi sorunu için sunulan teklife onay çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul'daki taksi sorunu için sunulan teklife onay çıktı
Takip Et

Bakan Uraloğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız.

2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz."

Galatasaray'dan istifa eden Ali Yüce: Hiçbir makam beklentisi içinde olmadımGalatasaray'dan istifa eden Ali Yüce: Hiçbir makam beklentisi içinde olmadımSpor

 

MHP'li 3 vekilden Kılıçdaroğlu'na dava: Hapis cezası ve siyasi yasak isteniyorMHP'li 3 vekilden Kılıçdaroğlu'na dava: Hapis cezası ve siyasi yasak isteniyorGündem

 

Gündem
Özgür Özel "hazır olsunlar" diyerek seslendi: TRT’ye daha büyük bir sürprizimiz var
Özgür Özel "hazır olsunlar" diyerek seslendi: TRT’ye daha büyük bir sürprizimiz var
Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de korkutan deprem
MHP'li 3 vekilden Kılıçdaroğlu'na dava: Hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor
Kılıçdaroğlu'na dava: Hapis cezası ve siyasi yasak isteniyor
Bakan Tunç'tan kayıp Narin soruşturması açıklaması: 1 kişi gözaltında
Bakan Tunç'tan kayıp Narin soruşturması açıklaması: 1 kişi gözaltında
İmamoğlu yarınki toplantıyı işaret etti: Yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı
İmamoğlu: Yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı
Cevdet Yılmaz'dan vergi rekortmenleri Selçuk ve Haluk Bayraktar'a tebrik
Cevdet Yılmaz'dan vergi rekortmenleri Selçuk ve Haluk Bayraktar'a tebrik