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İstanbul'daki dev arsa satılıyor: 5 adaydan teklif alınacak

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 8 bin 88 metrekarelik alan bugün satılacak.

Haber Merkezi
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İstanbul'daki dev arsa satılıyor: 5 adaydan teklif alınacak
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da denize yakın Marmaray'ın kenarındaki 8 bin 88 metrekarelik arsanın satışı için iki kişi ve 3 şirketten teklif alacak.

İki tarafı cadde olan köşebaşı konumda bulunan değerli arazinin satış fiyatı bugün verilen teklfilerle belli olacak.

Denize olan mesafesi 660 metre olan arsa Marmaray'a sadece 80 metre uzaklıkta bulunuyor.

Teklifleri kim yapacak?

Teklif sahipleri arasında Vahit Karaarslan, AK AS Yapı Sanayi, Arslan Yapı Market, Önder Akpınar ve Net Tekstil bulunuyor.

Bağlarbaşı'ndaki 16593 ada 1 parselde bulunan arsanın sahibi Devlet Demiryolları olarak biliniyordu.

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