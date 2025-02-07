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İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları.... Dolar mı, altın mı, borsa mı, euro mu?

Şubat ayının ilk haftasında en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Hisse senetleri düşüş gösterirken, altın, dolar, euro yükseliş gösterdi.

Haber Merkezi
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İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım araçları.... Dolar mı, altın mı, borsa mı, euro mu?
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BIST 100 endeksi, en düşük 9.619,83 puanı ve en yüksek 9.962,68 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,53 altında 9.951,65 puandan tamamladı.

Altın

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,63 artışla 3 bin 321 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,59 yükselişle 22 bin 500 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 420 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,64 artarak 5 bin 563 liraya yükseldi.

Dolar ve euro

Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 değer kazanarak 35,9810 liraya, euro yüzde 0,27 artışla 37,3210 liraya çıktı.

Fonlar

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,02, emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kaybetti.

En çok kazandıran kıymetli maden fonları

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,11 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

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