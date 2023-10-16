İTHİB Başkanı Öksüz: İlave Gümrük Vergisi artışı, atıl kalan işletmeler için can suyu olacak

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, Resmî Gazete’de açıklanan İlave Gümrük Vergisi Oranları’nın artırılmasına ilişkin kararı değerlendirdi.

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren sanayiciler ve ihracatçılar olarak, ithalatta ilave gümrük vergisinin artırılması taleplerine ilişkin hızla çıkan kararı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten Öksüz, “İç piyasada üretim alışkanlıklarının bozulmasına neden olan ve rekabet avantajımızı elimizden alan; en önemlisi de yatırımlarımızın verimliliğini düşüren ithalatta haksız rekabete karşı İlave Gümrük Vergisi Oranları’nın yukarı yönlü güncellenmesi; şüphesiz sektörümüze bu dönemin en büyük desteklerinden biri olacaktır.” dedi.

"Motivasyonu artıracağına inanıyoruz"

Bu kararı, son dönemde en büyük sorunlarından biri olan istihdamdaki düşüşün önüne geçilmesi açısından ayrıca kıymetli bulduklarını söyleyen Öksüz, devamında şunları kaydetti: “Yüzde 10 ile 27 arasında değişen İlave Gümrük Vergisi Oranları’nın sanayicimizin üretim ve ihracat faaliyetlerinde motivasyonunu artıracağına inanıyoruz. Sektör olarak Türkiye’de üretilmeyen ürün gruplarında ithalat vergilerinin olmasını arzulamıyoruz. Ancak Türkiye’de çok önemli seviyede üretim hacmi olan ürün gruplarının ithalatının yarattığı haksız rekabet sektörümüzü derinden etkiliyor. İlave Gümrük Vergilerinin artırılmasına yönelik çıkarılan karar, sektörümüzde nispeten canlanmaya sebep olacağı gibi ülkemizin vergi artışına da doğrudan katkı sağlayacak. İnanıyorum ki sektörümüzde hâlâ haksız rekabet unsuru olan ve suistimal edilen Dahilde İşleme Rejimi uygulamasında da Ticaret Bakanlığımız birtakım önlemler alacaktır.”