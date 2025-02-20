İTO, 43,3 milyar dolarlık gıda israfına ‘dur’ diyecek

MERVE YİĞİTCAN/İSTANBUL

İstanbul Ticaret Odası (İTO), yılda 19 milyon tona ulaşan gıda israfıyla mücadelede etmek için İstanbul genelinde “Gıdada İsrafa Dur De” kampanyası başlattı. Kampanyanın detayları İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve paydaş kurum yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. Kampanyaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, gıda israfının iki sebebinin bilinçsiz tüketim ve ihtiyaçtan fazlasını tedarik etme olduğunu belirtti. Gıda israfının yarıdan fazlasının evlerde yapıldığını dile getiren Avdagiç, bununla beraber israfın sadece tüketim aşamasında olmadığını, işin en başından itibaren başladığını, yani üretim, işleme, satış aşamalarında da meydana geldiğini belirtti.

“İsrafın büyüklüğü bütçenin yüzde 12’sine denk”

Avdagiç, “Ülkemizde yılda 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bir başka deyişle her yıl yaklaşık 43,3 milyar doları çöpe atıyoruz. Türkiye’nin 2025 bütçesinin 14.5 trilyon TL olduğunu dikkate alırsanız bütçenin yüzde 12’si kadarını denk gelen bir miktarı israf ediyoruz. Türkiye’de yıllık yapılan tüm sosyal yardımları üst üste koyunca kat be kat fazlasını israf ediyoruz. Bu rakamı düşürürsek üretimde verimlilik artar, fiyatlar dengelenir, ülke ekonomisine büyük bir katkı olur. Bundan dolayı bizde de hem kamu hem de STK’lar tarafından israf karşıtı önemli kampanyalar düzenleniyor” diye konuştu.

“Gıdada eğitim şart”

“Parasını ödeyerek sahip olduğunuz hiçbir şey, tamamıyla size ait değildir” diyen Avdagiç, şöyle devam etti: “Siz onun mülkiyetine sahip olabilirsiniz ama onu, hakkaniyet ve adalet duygusunu rencide edecek şekilde kullanamazsınız. Eğer biz gıda israf ettik diye, bu ülkede bir insan, bir kadın, bir çocuk gıdaya ulaşamadan akşamladıysa, bu vebalden bize de pay düşer. Biz bu bilinçle hareket ettik ve paydaşlarımızla birlikte İstanbul’da gıda israfını önlemeyi hedefl eyen projemize start verdik. Bu proje ile yüz yüze eğitimler vereceğiz. Bir zamanların o meşhur reklam sloganında olduğu gibi biz de ‘Gıdada eğitim şart’ dedik.”

4 gruba eğitim verilecek

Toplantıda verilen bilgilere göre, proje çerçevesinde israfa karşı bilinçlendirme eğitimleri verilecek. Eğitimler, “üreticiler, satıcılar, hizmet sektörü ve okullar” olmak üzere 4 grubu kapsayacak. Öğrencilere, satıcılara, üreticilere gıda israfını önlemenin yöntemleri anlatılacak. Bildikleri hatırlatılacak, bilmedikleri öğretilecek. Projenin hedefi bu 4 grupta verilecek eğitimlerle İstanbul’da 100 bin ve dolaylı olarak da 500 bin kişiye ulaşmak. 45’er dakikalık 2 başlıkta toplam 90 dakikalık eğitimle 5 temel konuda kalıcı bilgi verilecek. İstanbul Ticaret Odası öncülüğündeki projeye İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Gıda Perakendecileri Derneği, İstanbul PERDER, Birleşmiş Markalar Derneği, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği ve Türkiye Oteller Birliği paydaş olarak destek veriyor.