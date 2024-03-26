Kakao fiyatları ilk kez 10 bin doların üzerinde

Yıl başından bu yana arz endişeleri ve spekülatif alımlarla iki katının üzerine çıkan kakao fiyatları salı günü ilk kez 10 bin dolar/ton üzerine çıktı. ICE borsasında işlem gören mayıs vadeli kakao fiyatı salı günü yüzde 4’e yakın yükselerek ton başına 10 bin 30 doları gördü.

Dünyanın en büyük kakao üreticisi Fildişi Sahilleri’nde normalin üzerinde hava sıcaklıkları mahsulleri olumsuz etkilerlen, kakao bitkisini etkileyen bir virüs de rekolteyi vuruyor.