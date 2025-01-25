Kalamış Yat Limanı için imzalar atılacak! Koç Holding 540 milyon dolar ödeme yapacak

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıllık işletme hakkı Koç Holding’e geçiyor. Koç Holding A.Ş. (KCHOL) tarafından 24 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı İhalesi hakkında açıklama yapıldı. 504 milyon dolarlık bedelin yüzde 35’i peşin, kalanı ise 60 ayda beş eşit taksitle ödenecek.

KAP'a açıklama yapıldı

Açıklamada 23 Aralık 2024 tarihli açıklamada, bağlı ortaklık Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş.’nin (Tek-Art), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından ilan edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik ihaleye 504.000.000 ABD Doları ile en yüksek ikinci teklifi veren teklif sahibi olarak 5 Şubat 2025’de sözleşme imzasına davet edildiği ve konuya ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğinin kamuya duyurulduğu; Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesine ilişkin sözleşmenin ihale şartnamesine uygun olarak Tek-Art’ın paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği A.Ş. (Kalamış A.Ş.) tarafından imzalamasına karar verildiği ve 504.000.000 ABD Doları tutarındaki toplam sözleşme bedelinin yüzde35’ine karşılık gelen 176.400.000 ABD Doları’nın sözleşme imza tarihinde, kalan bedelin ise bakiye için teminat mektubu vermek suretiyle 60 ayda 5 eşit taksitle SOFR oranı + yüzde 3 eklenerek hesaplanacak faiz ile birlikte ödeneceğinin ÖİB’ye bildirildiği belirtildi.

Tek-Art sermaye artırımına gidiyor

Bu kapsamda sermayesinde yaklaşık yüzde 33,8 oranında pay sahibi olunan Tek-Art’ın olağanüstü genel kurul toplantısında 134.687.160 TL tutarındaki Tek-Art sermayesinin 226.785.714 TL artırım ile 361.472.874 TL’ye yükseltilmesine ve sermaye artırımında rüçhan haklarının KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından takdir edilen şirket değeri dikkate alınarak 0,01 TL nominal değerli pay için 0,28 TL üzerinden kullandırılmasına karar verildi.

Koç Holding tarafından söz konusu sermaye artırımına, Tek-Art sermayesinde sahip olunan paylara tekabül eden rüçhan haklarının yanı sıra, diğer pay sahipleri tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının tamamının kullanılması suretiyle toplam 6.349.999.992 TL tutarında iştirak edilmesine karar verildi ve ilgili tutar nakden ödendi. Sermaye artırımı sonucunda şirketin Tek-Art sermayesindeki payı yaklaşık yüzde 75,3’e ulaştı.

Asgari 4 çıpalı yat limanı haline getirilecek

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İhale şartnamesi uyarınca ayrıca, Kalamış A.Ş.’nin, sözleşme imza tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nı ilgili mevzuatta belirtilen kriterlere uygun altyapı ve üst yapı inşaatlarını tamamlayarak asgari 4 çıpalı yat limanı haline getirmesi gerekmekte olup, bu kapsamda mevcut varsayımlar altında ilgili dönemde toplam 150 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılması öngörülmektedir. İzleyen yıllarda yapılacak ödemelerin finansman şekline ilişkin bu aşamada alınmış bir karar bulunmayıp, konu ilgili dönemdeki piyasa koşullarına göre değerlendirilecektir. Sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır.”

Ne olmuştu?

İstanbul Anadolu yakasında Moda burnu ile Fenerbahçe burnu arasında kalan Kalamış Körfezi'nin Fenerbahçe burnuna yakın kısmında yer alan Kalamış Marina, 1987'de Kadıköy Belediyesi’nin girişimleriyle inşa edildi. Başlangıçta marinayı dört ortaklı bir girişim grubu yönetiyordu ama 1998'de Koç Grubu şirketi olan Setur bu şirketlerin hisselerini devraldı ve marinanın tek işletmecisi oldu.

2011'de Setur’un işletme hakkı süresi doldu, o yıl marina özelleştirme kapsamına alındı. İhale sürecinde birçok gelişme yaşandı ve ihale ancak 2021 yılında yapılabildi.

O yıl yapılan ve marinanın 40 yıllık işletme hakkını devreden ihaleyi Koç Holding şirketi olan Setur 2,5 milyar TL vererek kazandı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ihaleyi iptal etti. Bunun üzerine Setur marinayı işletmeye devam ederken yeniden ihale süreci başladı ve geçen yıl ihale gerçekleşti.

İhaleyi iş insanı olan Vahit Karaaslan 505 milyon dolar vererek birinci tamamladı, 504 milyon dolar öneren Koç Holding ikinci oldu.

Kalamış Yat Limanı için en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan Vahit Karaarslan'ın şartları yerine getiremediği için işletme hakkını kaybetti. Koç Holding eğer ihalede sunduğu teklifteki şartları yerine getirirse Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıllık işletme hakkını elde edecek.