Kamu Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin ayrıntıları paylaşıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin ayrıntıları paylaşıldı.
AA
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Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin paylaşıldığı basın toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
Bugün kamuoyuna sunulan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi olarak adlandırılan düzenleme paketinin ayrıntıları, Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından şu şekilde paylaşıldı: