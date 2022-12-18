Karadeniz Odaları Platform Toplantısı Sakarya’da yapıldı

Hasan COŞKUN / SAKARYA

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) Başkanı Erol Demirel’in başkanlığını yaptığı Karadeniz Odaları Platform Toplantısı’nın 54’üncüsü Sakarya’da yapıldı. Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Erdinç Atalay’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıya, TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan ve Galatasaray Üniversitesi İ.İ.B.F Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir ile 25 ilin Oda başkanları ve yöneticileri katıldı.

Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ev sahipliğinde yapılan 54’üncü Karadeniz Odaları Platform Toplantısında konuşan TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, mali müşavirlik mesleğinin enflasyondan ciddi anlamda etkilendiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na asgari ücret tarifelerine yüzde 180 artış uygulanması talebinde bulunduklarını söyledi.

Kartaloğlu, 2017’den bugüne gelinen süreçte muhasebe ücret tarifelerinin toplam yüzde 95 oranında arttığını belirterek, şunları söyledi: “Mali müşavirlere sürekli ürettiğimiz hizmetlerin yanında temel konumuz enflasyondan en az etkilenecek tarifenin yayımlanmasıdır. Ana gider kalemlerimize baktığımızda asgari ücret yüzde 247, ÜFE yüzde 296, TÜFE yüzde 155, enerji fiyatları yüzde 745, Dolar yüzde 393, akaryakıt yüzde 250, A4 fotokopi kâğıdı yüzde 300 artmıştır. Bu oranların ortalaması alındığında mali müşavirlerin 2017'den bugüne yüzde 219, Döviz kuru hariç tutulduğunda yüzde 207, döviz ve enerji hariç yüzde 134 kaybı söz konusudur. Tüm bu artışların ortalamasını değerlendirerek TURMOB olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na asgari ücret tarifemize yüzde 180 artış uygulanması talebinde bulunduk. Mesleğimiz, meslektaşlarımız için öteden beri taleplerimize yönelik ilgili kurumlar ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Arabuluculuk yetkisinin verilmesi, KDV oranının düşürülmesi, tüm beyannamelerde Mali Müşavir imza zorunluluğu, stajyerlerimize SGK teşvikleri, Gelir Vergisi ve KDV kanunundaki tahsil tahakkuk çelişkisinin giderilmesi, yeşil pasaport, serbest meslek giderlerinin genişletilmesi bunlardan bazılarıdır.”