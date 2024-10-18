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Kardemir 11 maden sahasında rezerv tespitine başladı! Demir, bakır, altın ve polimetal aranacak

Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMD), işletme hakkını kazandığı 11 maden sahasında rezerv tespiti için ön etüt çalışmalarına başladı. Sahalarda demir, bakır, altın ve polimetal aranacak.

Haber Merkezi
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Kardemir 11 maden sahasında rezerv tespitine başladı! Demir, bakır, altın ve polimetal aranacak
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Kardemir, 11 maden sahasında rezerv tespiti için ön etüt çalışmalarına başladı.

Yapılan açıklamaya göre söz konusu çalışmalar; geçen ay Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve Kardemir’in kazandığı Balıkesir, Kütahya, Sivas ve Kırıkkale’de bulunan 11 maden sahasını kapsıyor.

Demir, bakır, altın ve polimetal aranacak

Bu kapsamda çalışma yapılan sahalar, demir cevherinin yanı sıra bakır, altın ve polimetal potansiyeline sahip ve toplam 11.939 hektarlık bir alanı kapsıyor.

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