Kartla ödeme şubatta 1 trilyon lirayı aştı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2024 yılı Şubat ayına ilişkin kartı ödeme verilerini açıkladı.

Verilere göre, şubat ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 120,4 milyon, banka kartı sayısı 191,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 91,8 milyon adet oldu.

2023 yılının Şubat ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 18’lik, banka kartı adedinde yüzde 11’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 23’lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 403,4 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile şubat ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 1,01 trilyon TL oldu. Kartlı ödemelerin 843,1 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 150,3 milyar TL’sinde banka kartları, 19,0 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 166, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 94 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 184 oldu.

Toplam ödeme adedi yüzde 38 arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile şubat ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 1,36 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 763,3 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 491,1 milyon adedinde banka kartları, 106,6 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 27 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 79 oldu.