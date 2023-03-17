Kentsel dönüşümde finansman desteği 1 milyon 250 bin lira

ANKARA (EKONOMİ)

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmaları kapsamında hazırlanan yeni finansman paketinin detayları belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlayarak kentsel dönüşümü hızlandırma ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olunmasının öngörüldüğü bildirildi.

Hazırlanan finansman paketi kapsamında kişi başına 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacak, finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmı karşılanacak.

Ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemi de (KGF) kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişimi sağlanacak.

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uygulanan tazmin oranını bu paket özelinde yüzde 7’den yüzde 9’a çıkacak.

“Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz”

Bakan Kurum, yayımladığı mesajında, “Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz. Süreci hızlandıracak adımı Hazine ve Maliye Bakanlığımızla attık. Kredide limiti 600 binden 1 milyon 250 bine çıkardık. 0.79 faizle, 10 yıl vadeyle, 1 milyon 250 bin lira kredi imkânı tanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum ayrıca, Hazine destekli kefalet sistemini de kapsama dâhil ederek, kentsel dönüşüm sürecinde yüklenici ve konut üreticisi firmaların uygun koşullarda finansmana erişiminin sağlandığı desteği de yayımladığı mesajla sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Kurum bu mesajında da “Kentsel dönüşüm yapacak müteahhitlere de ilk kez teşvik veriyoruz. 12 ay ödemesiz, 48 ay vadeyle, 250 milyona kadar kredi imkânı getiriyoruz.” dedi.